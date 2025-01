Un successo e tre punti importanti giunti al termine di una partita contro la Eagles Mestrino Padova, non bella, ma che le giallorosse sono riuscite a portare a casa con carattere superando alcuni momenti di difficoltà.

Dopo la 12ª e penultima di andata, la classifica del girone C di B1 vede Bologna già sicuro del 1º posto al giro di boa (e quindi della partecipazione alla Final Four di Coppa Italia), Vicenza a -5 e un gruppone a centro classifica dove in 5 punti sono comprese ben 8 squadre. Ravenna si trova ora in coda a questo gruppo a 5 punti dal 3º posto, ma anche con lo stesso vantaggio sulla zona rossa.

Sabato prossimo si chiude il girone di andata con Pirro e compagne impegnate al PalaCosta contro Aduna Padova, terza in graduatoria con appunto 5 lunghezze di vantaggio sull’Olimpia Teodora.

La partita

Rizzi schiera dall’inizio la formazione solita delle ultima settimane con Poggi e Casini in diagonale palleggio/opposto, Fabbri e Marchesano centrali, Pirro e Balducci bande, Franzoso libero. Il tecnico di casa Civiero mette in campo la regista Green con Dotta opposto, esterni Campagnaro e Fabbo, centrali Sturaro e Tiso, libero Morbiato.

Non parte bene l’Olimpia che non trova i riferimenti giusti nel bellissimo impianto di Mestrino e resta sorpresa dalla partenza a razzo delle neroverdi, soffrendo decisamente in avvio soprattutto in ricezione. Le bande di casa trovano spesso conclusioni vincenti e le ravennati non riescono a rigiocare come al solito: il primo allungo delle patavine viene ricucito, ma al secondo strappo il vantaggio diventa incolmabile e le padrone di casa strappano il primo parziale per 25-17.

Nel corso del 2º set coach Rizzi cambia Chiara Poggi, non al meglio causa influenza in settimana, inserendo in cabina di regia la classe ‘05 Deizi Nika, che sarà autrice di un’ottima prestazione. Anche questo parziale parte con le leonesse in difficoltà, che non sembrano riuscire a trovare il bandolo della matassa, poi a metà set un turno al servizio di Marchesano con tre aces consecutivi spacca il parziale e consente di impattare la contesa (19-25).

Alla ripresa le padrone di casa paiono di nuovo rinvigorite e fino a metà parziale mantengono il naso avanti. Ravenna però si scuote, sospinta da una sempre ottima Franzoso (per lei 86% di positività in ricezione con il 50% di perfette e la solita personalità in difesa) e da una Marchesano top scorer del match. L’Olimpia Teodora approfitta di qualche errore avversario e sorpassa con autorità, portando a proprio favore il computo dei set (21-25).

Il 4º set è senza storia con le ragazze della Eagles in debito di ossigeno che alzano a dismisura il numero degli errori. C’è il tempo di annotare un devastante turno al servizio di Nika che “in temperatura” manda in tilt la ricezione di casa con la sua salto spin, che in pratica impedisce ogni possibile attacco avversario. La frazione si chiude sul 14-25 ospite e le Leonesse tornano a casa con 3 punti d’oro.

Il commento

A fine partita Federico Rizzi è soddisfatto e realista: “Non è stata certo la nostra miglior partita ma è stata positiva la reazione delle ragazze ad una situazione che andava complicandosi. Sono state brave ad uscire dalle difficoltà incontrate per l’ottima partenza delle avversarie e per il non riuscire a ritrovare il ritmo partita dopo la sosta. Questa è una vittoria che volevamo e che pesa molto in positivo sulla nostra classifica”.

Il tabellino

Eagles Vergati Mestrino – Olimpia Teodora Ravenna 1-3 (25-17, 19-25, 21-25, 1425)

Eagles Vergati: Green 1, Dotta 10, Sturaro 10, Tiso 10, Morbiato (L), Campagnaro 9, Fabbo 16; Bulegato, Profumo 1, Avanzo, Facco. N.e.: Boscani, Aldegheri, Salmaso. All.: Civiero. Ass.: Pittarello.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 1, Marchesano 16, Pirro 13, Fabbri 3, Casini 15, Balducci 8; Toppetti, Bendoni 1, Nika 6, Missiroli 1. N.e.: Fusaroli, Benzoni, Piraccini. All.: Rizzi. Ass.: Falco.