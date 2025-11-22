Tre vittorie di fila la Consar, e quattro nelle prime cinque giornate di questo campionato di A2 Credem Banca. Due successi consecutivi, entrambi al tie-break, tre in totale con due stop maturati al cospetto di Brescia e Prata per la Rinascita Lagonegro. Il match di domani al Pala De Andrè, si gioca alle 16, con direzione di gara affidata a Marco Pasin di Borgaro Torinese e a Marco Pernpruner di Trento, mette di fronte due formazioni partite bene e che stanno mettendo in mostra una buona pallavolo. Il coach della Consar, Antonio Valentini, è consapevole del valore e della difficoltà di questa gara. “Affrontiamo una Rinascita che sta disputando un campionato molto buono – conferma – che sta bene in campo e che sa sempre stare dentro la partita. Li abbiamo visti a video, li abbiamo riguardati e sappiamo che non sarà una partita facile perché hanno punti di riferimento importanti e precisi soprattutto in attacco, con l’opposto Cantagalli, che sta facendo molto bene, e con lo schiacciatore Raffaelli, giocatore molto esperto, che conosce benissimo la categoria e che qui a Ravenna si è fatto apprezzare. In settimana abbiamo lavorato pensando al miglioramento del nostro gioco, delle nostre situazioni tecniche sia individuali che di squadra e ci siamo preparati per disputare una partita che sarà impegnativa e probabilmente anche lunga”.

Ma in questa sfida c’è anche il sapore della nostalgia che avvolgerà il Pala De Andrè quando i tifosi ravennati vedranno entrare appunto Giacomo Raffaelli, tre annate e una Challenge Cup vinta a Ravenna, Martins Arasomwan, tre stagioni non consecutive ma un’annata con la semifinale playoff e la finale di Coppa Italia giocate, Leonardo Sanchi che ha fatto parte nella stagione scorsa del gruppo dell’Under 19 che ha disputato la C e vinto l’argento alla Junior League, ma soprattutto Waldo Kantor, che a Ravenna ha firmato un biennio tecnico valorizzato dalla prima conquista dei playoff dal ritorno del club in SuperLega. Ma l’emozione sarà anche del vicecoach ravennate Saverio Di Lascio che proprio a Lagonegro, nel club lucano, ha iniziato il suo percorso in uno staff tecnico come scoutman. Emozioni che poi lasceranno inevitabilmente il posto al volley e al tentativo di alcuni giocatori della Consar di ottenere alcuni traguardi personali: Dimitrov è a un ace dai 100 servizi vincenti in regular season in carriera, e a 20 punti dai 100 in regular season, Bartolucci è a 5 attacchi vincenti dai 500 in tutte le competizioni in A2 e Zlatanov è a 10 punti dai 100 in regular season. Dall’altra parte della rete proprio Cantagalli ha la motivazione in più vedendo vicino il traguardo dei 100 attacchi vincenti in regular season: gliene mancano 12.

Valentini apprezza i numeri dei suoi ma preferisce puntare l’attenzione su un altro aspetto. “I ragazzi sono dentro un percorso di crescita rilevante: i ragazzi hanno idee molto chiare e noi come staff cerchiamo di accompagnarli e di supportarli in questo percorso. Sono arrivati risultati molto positivi in questo inizio di stagione, sono state disputate partite di spessore e di qualità, però abbiamo ancora un bel po’ di strada davanti e quindi continuiamo sapendo che in alcune situazioni dobbiamo essere ancora più bravi, nonostante i risultati, perché sappiamo che il livello del campionato è molto alto”.

La partita a video Si può vedere la partita di domani in diretta streaming gratuita sulla piattaforma DAZN e in replica martedì 25 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna.

Vetrina per il settore giovanile Da questa gara, il Porto Robur Costa 2030 ha il piacere di presentare al suo pubblico le proprie squadre giovanili. E lo farà schierando i suoi ragazzi a centro campo accanto ai giocatori delle due squadre pochi minuti prima dell’inizio del match. La prima vetrina spetta alle due Under 13: quella maschile e quella femminile.