Prima vittoria in campionato per la Fenix Energia, arrivata sul campo del Clown 2.0 Vivo Villanova. Le faentine si aggiudicano un match molto combattuto, mostrando grande coesione e forza del gruppo

“Finalmente ho visto la squadra con un atteggiamento diverso – sottolinea coach Mirko Mancini – che era quello che avevo chiesto in settimana. Le ragazze hanno lottato su ogni pallone contro un buon avversario che ci ha creato difficoltà in ricezione e hanno sempre mostrato di voler vincere e di crederci. Siamo contenti e torniamo in palestra per preparare la prossima partita con ancora più entusiasmo”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 8 novembre alle 20.30 in casa del Nettunia Bologna.

Clown 2.0 Vivo Villanova – Fenix Energia 1-3 (21-25; 26-24; 23-25; 19-25)

FAENZA: Visani 10, Bartoli 1, Roncasaglia ne, D’Agostino 8, Giorgi 2, Rossi 12, Melandri 10, Grandi, Scardovi 1, Enabulele 19, Mezzetti, Ramponi ne, Raffoni ne, Seganti (L1). All.: Mancini