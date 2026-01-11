La Fenix Energia vince lo scontro diretto con il Volley Academy Forlì e sale al quarto posto in classifica. Le faentine compiono una grandissima rimonta, ribaltando la partita dallo 0-2 al 3-2.

“Sono più che contento della prestazione – sottolinea coach Mirko Mancini -. Devo dare molto merito alle ragazze perché recuperare una simile partita non era di sicuro facile e sono state brave a non mollare mai neanche sotto 2-0 giocando una gara attenta e sempre in crescendo. Stiamo ancora vivendo un momento di difficoltà e tutte hanno dato il massimo: c’è chi ha giocato con la febbre e chi ancora non al meglio dal lato fisico, e anche Lucia Melandri arrivata dall’Under 16 ha dato il suo contributo. L’anno è iniziato nella maniera migliore e ora dobbiamo continuare su questa strada”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 17 gennaio alle 18.15 in casa del PV Bologna.

Fenix Energia – Salfep Volley Academy Forlì 3-2 (17-25; 17-25; 25-14; 25-22; 15-8)

FAENZA: Visani 12, Bartoli ne, Roncasaglia ne, D’Agostino 10, Giorgi 8, Rossi, Melandri G. 10, Scardovi 18, Mezzetti, Raffoni, Seganti (L1), Ramponi 15, Garavini ne, Melandri L. 3. All.: Mancini