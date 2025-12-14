“Siamo contenti perché dopo due sconfitte essere ritornati a vincere in casa nel derby è ancora più bello – spiega coach Mirko Mancini -. Non è stata una partita incredibile per come abbiamo giocato e mi ha dato spunto su dove lavorare in settimana, ma sono soddisfatto dell’atteggiamento avuto nel secondo set. Eravamo sotto di 8/9 punti e avevo paura che ancora una volta ‘regalassimo’ un set come sta capitando nell’ultimo periodo e invece le ragazze si sono unite, ci hanno creduto e lo hanno vinto. Questa rimonta è servita per concludere la partita con un 3-0”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 20 dicembre alle 18 in casa del CUS Medicina.

Fenix Energia – Fulgur Mixer Bagnacavallo 3-0 (25-19; 25-23; 25-22)

FAENZA: Visani 5, Bartoli 4, Roncasaglia ne, Rossi ne, Scardovi 14, Melandri 11, Enabulele 6, D’Agostino 4, Giorgi 4, Mezzetti ne, Raffoni (L2), Seganti (L1). All.: Mancini