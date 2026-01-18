Grande vittoria della Fenix Energia che sbanca il campo della Mythos PV Bologna per 3-0 e sale al terzo posto in classifica. Il girone d’andata non si poteva chiudere in maniera migliore.

“È stata una gran bella partita – afferma coach Mirko Mancini -. La squadra è entrata in campo con il giusto atteggiamento e ci ha sempre creduto. Era una partita molto importante, perché ci ha permesso di salire al terzo posto ed è stata giocata nella maniera giusta, attaccando bene e commettendo pochi errori. Abbiamo iniziato l’anno con una mentalità nuova e con tanta voglia di vincere. Adesso sfrutteremo le due settimane di pausa per prepararci al girone di ritorno che inizierà con la difficile gara in casa del PGS Bellaria Bologna”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 7 febbraio alle 21 in casa del PGS Bellaria Bologna.

Mythos PV Bologna – Fenix Energia 0-3 (20-25; 19-25; 22-25)

FAENZA: Visani 5, Bartoli ne, Roncasaglia ne, D’Agostino 7, Giorgi 5, Rossi, Melandri G. 11, Scardovi 10, Mezzetti, Raffoni, Seganti (L1), Ramponi 11, Garavini ne, Melandri L. All.: Mancini