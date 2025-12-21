Giornata storta per la Fenix Energia a Medicina, dove perde 2-3 un match giocato senza il giusto spirito.

“Sono molto demoralizzato – spiega coach Mirko Mancini -. Siamo in un periodo nero dal quale dobbiamo uscire lavorando insieme e stando uniti. Questa è unica cosa che possiamo fare. Le assenze per infortuni non ci stanno aiutando ma non sono una scusa, perché ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatrici che sono tutte all’altezza di stare in campo e dunque chi gioca è pronto. Il problema è che non possiamo pensare di vincere le partite quando commettiamo il doppio degli errori delle avversarie. Ne abbiamo commessi 40 totali tra attacchi e battute mentre Medicina 20.

Nel primo set ho visto voglia di vincere poi c’è stato un black out: ancora una volta quando le nostre avversarie giocano bene noi lo subiamo dal punto di vista mentale. Nel quarto invece abbiamo recuperato dal 10-18 e poi siamo crollate, perché perdere 15-4 fa capire come mentalmente abbiamo approcciato l’ultimo set. Ora insieme dobbiamo uscire da un periodo negativo che sta durando troppo e lo possiamo fare soltanto se saremo più squadra. La speranza è che la pausa serva per recuperare”.

Il campionato si ferma per le festività: la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 10 gennaio alle 20.30 con il Volley Academy Forlì.

Cus Medicina – Fenix Energia 3-2 (18-25; 25-15; 25-19; 23-25; 15-4)



FAENZA: Visani 1, Bartoli 4, Roncasaglia ne, D’Agostino 17, Giorgi 7, Melandri 4, Grandi, Scardovi 17, Enabulele 11, Mezzetti, Raffoni (L2), Seganti (L1). All.: Mancini