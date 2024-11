La Consar incappa in una serata negativa ed esce sconfitta da Pineto per 3-0, interrompendo così la sua imbattibilità in trasferta. Approccio molle, tanti errori, poca efficacia in attacco e un gioco che questa volta non riesce ad emergere le cause del ko, oltre alla prestazione dell’Abba. La squadra di Di Tommaso, reduce da tre sconfitte di fila e finita al penultimo posto, getta in campo rabbia, aggressività e voglia di vincere, trovando nel ribollente tifo del suo palazzetto la spinta ulteriore per compiere l’impresa, espressa dalla prova da Mvp di Baesso, 17 punti e 77% in attacco, assecondato da Kaislasalo (15 punti) e Zamagni, dominatore al centro con 9 punti e 78% di positività. Nella Consar è Guzzo l’unico a valicare la doppia cifra, con 15 punti all’attivo, e spicca al centro Canella con un 6 su 8 di azioni efficaci.

I sestetti Torna Ekstrand in attacco in coppia con Tallone in uno starting six della Consar completato dalla diagonale Russo-Guzzo, dai centrali Copelli e Canella e dal libero Goi. Non cambia uomini coach Di Tommaso che si affida a Catone in regia con Kaislasalo opposto, Zamagni e Presta al centro, Di Silvestre e Baesso in posto quattro e Morazzini libero.

La cronaca della partita In avvio subito due punti della Consar, prontamente pareggiati dall’Abba che poi con Kaislasalo e Baesso trova il primo break (6-3). Ekstrand e Tallone rimediano (6-5) e Canella firma la parità a quota 8. Un break di tre punti riporta in quota l’Abba (15-12), Zamagni a muro e Kaislasalo firmano il +5 (18-13). Feri, nel frattempo subentrato a Ekstrand, e Canella con un ace provano a spingere la Consar alla rimonta (21-17), Copelli dai 9 metri e Canella accorciano le distanze (24-22) ma l’Abba stringe i denti e incamera il primo set con il punto di Kaislasalo, decisamente determinante in questo parziale con i suoi 6 punti.

Parte bene l’Abba nel secondo set (3-1) e (6-3) con una Consar in chiara difficoltà nel trovare il suo gioco. Di Silvestre inanella due punti consecutivi, tra cui un ace, porta i suoi sul 10-6. Tre errori di fila fanno scivolare la Consar a -5 (17-12) Valentini prova a cambiare le carte in tavola affidando la regia a Selleri. Guzzo ed Ekstrand tentano la riscossa (20-17) ma ormai l’Abba viaggia col vento in poppa e sulle ali dell’entusiasmo. Rientra Russo, Guzzo annulla un set ball ma poi a rete la spunta Kaislasalo per il 2-0.

Buon inizio di terzo set della Consar (1-3) che a muro con Copelli sale a +3 (2-5). Sembrano esserci le premesse per un’altra strepitosa rimonta, come avvenne ad Aversa, ma l’Abba ha il merito di reagire prontamente e con un break di 4 punti raggiunge e sorpassa Ravenna (6-5). Ci pensa Guzzo a fermare la spinta abruzzese ma poi due errori di fila della Consar riportano davanti l’Abba (11-9), vantaggio subito neutralizzato da Tallone e Guzzo. Si apre una fase di gara punto a punto tra errori e buone conclusioni da una parte e dall’altra e si arriva al 22-22. Qui Kaislasalo e Zamagni a muro spezzano l’equilibrio (24-22) nel frastuono assordante del PalaVolley Santa Maria, L’opposto dell’Abba sbaglia la battuta ma è Baesso a rimediare con l’ultimo punto che sancisce il clamoroso 3-0 della squadra di Di Tommaso e il primo ko esterno di Ravenna, il terzo stagionale.

Le dichiarazioni di coach Valentini “La vera differenza in questa partita sta nei troppi errori che abbiamo fatto, quasi un set che per un match finito 3-0 è tantissimo e poi abbiamo avuto poca qualità a muro, anche per merito degli attaccanti di Pineto che hanno svolto un buon lavoro ma che non siamo riusciti a contenere. In alcuni frangenti abbiamo fatto bene con la difesa ma a muro abbiamo subito troppo. Ci dispiace perché in settimana avevamo lavorato bene e non c’erano state avvisaglie di una prestazione inferiore alle attese e alle nostre possibilità”.

Il tabellino

Pineto-Ravenna 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)

ABBA PINETO: Catone 1, Kaislasalo 15 Zamagni 9, Presta 2, Baesso 17, Di Silvestre 8, Morazzini (lib.), Iurisci, Molinari. Ne: Pesare (lib.), Favaro, Bulfon, Rampazzo, Calonico. All.: Di Tommaso.

CONSAR RAVENNA: Russo, Guzzo 15, Canella 7, Copelli 8, Ekstrand 8, Tallone 7, Goi (lib.), Selleri, Zlatanov, Bertoncello 3, Feri 1. Ne: Grottoli, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Di Bari di Fasano e Cruccolini di Perugia.

NOTE: Durata set: 28’, 30’, 31’, tot. 89’. Pineto (1 bv, 10 bs, 6 muri, 7 errori, 54% attacco, 54% ricezione), Ravenna (3 bv, 11 bs, 4 muri, 12 errori, 40% attacco, 58% ricezione). Mvp: Baesso