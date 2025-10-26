Contro una Banca Macerata Fisiomed che conferma la sua alta caratura, la Consar disputa una partita di spessore e torna a casa con un punto. Questa volta il tie-break non sorride a Goi e compagni che, dopo avere perso il primo set, hanno ribaltato l’andamento della gara pagando un po’ di inesperienza e di lucidità nel finale del quarto set. Zlatanov e Dimitrov garantiscono 42 punti in due (24 e 18), Zlatanov brilla a muro, con 7 blocks vincenti sui 14 totali della squadra, e Russo si conferma una sentenza dalla linea dei nove metri (5 ace) dove la Consar chiude 10-5. In casa marchigiana, il mattatore è Kiryagin con 27 punti: è lui a chiudere i tre set vittoriosi della sua squadra.

La cronaca della partita Grandi applausi dal pubblico di casa per l’ex Valchinov, poi si comincia e parte meglio la Banca Macerata Fisiomed, che si porta sul 4-1 e poi sul 7-3 con due punti consecutivi di Fall. Il buon lavoro in difesa permette a Macerata di mantenere il cambio palla, poi Novello passa il muro ravennate e sigla il +5 (13-8). Dimitrov e Russo (ace) aiutano a ridurre le distanze (13-10) ma Macerata con due muri si riprende le cinque lunghezze (16-11) costringendo Valentini al primo time-out. Fall e compagni continuano ad attaccare bene e si portano sul 21-15. Fiammata ravennate, con un gran muro e un attacco vincente di Zlatanov, per il -3 (23-20). Bartolucci stampa due muri consecutivi (24-23) ma stringendo i denti la Banca Macerata Fisiomed porta a casa il primo set con il sesto punto di Karyagin.

Sulla battuta (5 ace) e sul muro (5 punti anche da qui) la Consar costruisce il suo splendido secondo set, che la vede in vantaggio fin dall’inizio (2-5), Russo dà spettacolo dalla linea dei nove metri con tre ace di fila, per il 9-15. Dimitrov vince il duello a rete e Valchinov mette a segno due ace consecutivi per il massimo vantaggio della Consar (10-20), padrona assoluta della situazione. Dimitrov mette a segno l’attacco del 15-25 e dell’1-1.

Mini allungo della squadra di Giannini nel terzo set (5-3) e parità raggiunta da Goi e compagni a quota 6. Si procede punto a punto, con le due squadre che propongono una buona qualità di gioco. Bartolucci e Zlatanov spingono la Consar davanti (15-17), e il time out maceratese sortisce l’immediato nuovo pareggio. Ancora cambio palla efficace da entrambe le squadre che arrivano al 22 pari. Valchinov in attacco e Russo con un ace (il quinto della sua partita) regalano a Ravenna il +2 (22-24). Kryagin annulla i due set ball ma poi ci pensa Zlatanov con un muro sontuoso a dare a Ravenna il set.

La Banca Macerata Fisiomed prova a reagire e nel quarto set si prende subito il vantaggio (3-1), subito annullato dalla Consar. E’ l’avvisaglia dell’andamento che caratterizza l’intero parziale, con i padroni di casa in grado di andare altre due volte sul +2 e Ravenna brava a recuperare subito. Sul 13 pari è poi la Consar a provare l’allungo con Dimitrov e Zlatanov (13-15), a sua volta raggiunta. Nel finale, il nuovo scatto della squadra di Giannini è quello giusto. Diaferia e Fall si procurano il +2 (20-18) poi ci pensa Kyriagin con una bordata dai nove metri, a dare ai suoi il quarto set.

Parte forte Macerata nel tie-break (5-1), grazie a due errori ospiti e all’ace di Pedron. Insiste la Fisiomed, che va al cambio palla sull’8-2. La formazione romagnola prova a reagire: da Zlatanov e da Dimitrov con l’ace arrivano due squilli (8-4), che non bastano per rimediare, anche perché la Fisiomed non concede più spazio e conquista la seconda vittoria al tie-break, ancora con i punti finali di Kyriagin che suggella la sua prestazione con 27 punti.

Il commento di coach Valentini “Ci sono mancati un po’ di cinismo, soprattutto nel quinto set, e un po’ di esperienza nei frangenti clou, però siamo stati bravi, nonostante un inizio di primo set in salita, a rientrare, a sistemare alcune situazioni e ad andare in vantaggio. La squadra mi è poi piaciuta molto in ricezione. Non scordiamoci che siamo una squadra molto giovane, forse la più giovane del campionato, e talentuosa con ampi margini di crescita e stiamo lavorando molto in progressione per far emergere i suoi grandi valori”.

Il tabellino

Macerata-Ravenna 3-2 (25-23, 15-25, 24-26, 25-21, 15-8)

BANCA MACERATA FISIOMED: Pedron 1, Novello 8, Ambrose 5, Fall 16, Zhelev 8, Karyagin 27, Gabbanelli (lib.), Fabi, Garello 1, Diaferia 6, Dolcini (lib.), Talevi, Becchio. All.: Giannini.

CONSAR RAVENNA: Russo 9, Dimitrov 18, Bartolucci 13, Canella 9, Valchinov 12, Zlatanov 24, Goi (lib.), Ciccolella, Giacomini, Bertoncello. Ne: Gottardo, Iurlaro, Gabellini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Marotta di Prato e Faia di Cagliari.

NOTE: Durata set: 28’, 24’, 32’, 30’, 15’, tot. 129’. Macerata (5 bv, 13 bs, 7 muri, 5 errori, 42% attacco, 42% ricezione), Ravenna (10 bv, 13 bs, 14 muri, 19 errori, 43% attacco, 50% ricezione).