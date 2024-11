Secondo viaggio consecutivo al Sud per la Consar Ravenna. Dopo i tre punti raccolti in Calabria a Palmi, la capolista ravennate è attesa domani, alle 18, al PalaJacazzi di Aversa (arbitrano Dario Grossi di Roma e Marco Colucci di Matera che domani raggiunge le 80 direzioni in serie A2), dall’Evolution Green che, grazie alle ultime due vittorie di fila, è salita nel gruppo delle squadre al quinto posto, a quota 11, a quattro dalla vetta occupata da Goi e compagni.

E’ un match che promette equilibrio e spettacolo, tra due squadre che hanno iniziato bene il loro campionato di A2. Ravenna vanta l’autorevole bottino di 5 vittorie e un solo ko, al quinto set, contro Porto Viro, e fin qui ha legittimato il suo primo posto in classifica, anche in virtù di una buona qualità di gioco.

Aversa non ha conosciuto strade diverse dal tie-break e dal 3-0: 3 in entrambi i casi. Dopo la sconfitta all’esordio a Siena, la formazione campana è sempre andata a punti e nelle ultime due gare ha piazzato due autentici exploit imponendosi al quinto set sulla quotatissima Catania e domenica scorsa andando a espugnare il palazzetto di Porto Viro. “Proprio il risultato di questa ultima partita, nella quale, nel primo set, ha saputo uscire da una situazione di svantaggio – osserva il coach della Consar Antonio Valentini – testimoniano la forza e il carattere di Aversa, squadra costruita bene e che sa giocare una buonissima pallavolo. Ci aspettiamo una partita difficile, nella quale serviranno attenzione, applicazione e capacità di rimanere focalizzati sul nostro gioco, cercando nello stesso tempo di limitare il gioco degli avversari”. Nel match di Porto Viro, per la compagine guidata dal confermato coach Tomasello ha dato spettacolo Motzo, autore di 27 punti.

Se l’Evolution Green ha vinto finora le due partite giocate in casa, la Consar ha fatto il pieno di vittorie nelle tre trasferte affrontate, a Reggio Emilia, Prata e Palmi: una delle due serie domani si interromperà. “Al di là del cammino nostro e loro, quello che sta emergendo è il grande livello ed equilibrio di questo campionato, che non offre risultati scontati e non vede squadre più deboli di altre. Noi finora abbiamo fin qui giocato una buona pallavolo, di squadra e sono molto contento di questo, così come mi soddisfa l’applicazione di tutti i ragazzi: anche chi al momento ha meno spazio in campo si allena con grande serietà e intensità. Siamo in testa e questo primato comincia a piacerci ma abbiamo ancora un bel po’ di strada da percorrere. Sicuramente non abbiamo la pancia piena, anzi siamo consapevoli che dobbiamo crescere come obiettivi di squadra e individuali, però la rotta è quella giusta”.

Ad Aversa sarà la prima volta da ex ravennate di Martins Arasomwan, approdato in Campania dopo un buon biennio passato in Romagna, dove era stato anche nel 2020/21, che in questa partita ha la possibilità di valicare il muro dei 600 attacchi vincenti in carriera: gliene mancano 5. Ennesima prova da ex, invece, per l’alzatore Fernando Gabriel Garnica, a Ravenna nella stagione 2009/10. E a proposito di primati, anche in casa Consar ci sono due primati pronti per essere migliorati: Tallone è a 10 attacchi vincenti dai 900 complessivi in carriera mentre a Guzzo, che rientra dopo l’attacco influenzale che l’ha messo ko prima della partenza per Palmi, ne mancano 12 per toccare quota 100 in questa stagione.

Prima convocazione in prima squadra per il libero Andrea Asoli, classe 2007, elemento del settore giovanile del club. Domani staffetta tra giovani del vivaio con Roselli, andato in panchina nelle ultime due partite.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv e in differita martedì 12 novembre alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna.