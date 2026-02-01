Volley: Riecco la Consar più bella. Aversa non ha scampo

L’aria del big match, il primo dei tre da disputare al Pala de Andrè, galvanizza la Consar. Con una prestazione tecnica e agonistica di alto livello, la formazione ravennate si aggiudica la sfida contro la Virtus Aversa per 3-0 e aggancia al secondo posto l’Abba Pineto, a cui farà visita mercoledì per la semifinale di Coppa Italia. A muro (8 in totale, la metà dei quali garantiti da Bartolucci) e in ricezione la squadra di Valentini getta le basi del suo successo mentre in attacco ci pensa Zlatanov che con 16 punti e il 64% si prende un altro premio da Mvp. Aversa, ancora penalizzata dall’infortunio di Motzo, regge il cambio palla e si affida ai suoi attaccanti Tallone e Tiozzo, 23 punti in due, ma poi cede sui break finali della Consar.

La cronaca della partita Sestetti confermatissimi dai due coach e poi la sfida per il terzo posto comincia con le due squadre capaci di tenere il cambio palla. Poi sulla battuta di Tiozzo, con un ace, Aversa si prende il primo mini-allungo (3-5), neutralizzato da Valchinov e da un errore biancazzurro (6-6). Aversa riprova lo scatto (8-10) e ancora la Consar è rapida e reattiva nel trovare la parità (10-10) con un perfetto muro di Bartolucci. Altro +2 campano (10-12), incrementato da una parallela di Tallone (12-15), a cui Ravenna pone rimedio con un break di tre punti. Bartolucci a muro riporta davanti i suoi (19-18) e un errore ospite segna il +2 che Aversa annulla a quota 22 con Tallone, a segno dopo una lunga azione. Il finale testa a testa premia la squadra di Valentini, con l’ultimo punto di Canella (25-23).

Zlatanov conclude una bella azione e firma il primo scatto di Ravenna nel secondo set (5-3), neutralizzato dalla squadra di Graziosi sul 6 pari con un muro di Mattei. Riparte la Consar che piazza un break di quattro punti (13-9), grazie anche al primo ace del match firmato da Zlatanov. Valchinov, che buca il muro ospite, e Bartolucci dalla linea dei nove metri, siglano il +6 (17-11). Il muro di Valchinov per il 23-16 affossa le ultime speranze di rimonta degli ospiti. Zlatanov, con l’ennesimo attacco vincente, firma il 2-0.

Avvio di terzo set equilibrato, con le due squadre efficaci nel cambio palla. Si procede punto a punto fino al 7-7 poi Ravenna si prende un break di due punti, e Aversa, partita in questo parziale con Guerrini opposto, fa il controsorpasso (9-10) con i suoi due schiacciatori Tiozzo e Tallone. Tiozzo mette a terra anche il pallone del +2 (10-12) e un errore dei rossi di casa proietta Garnica e compagni sull’11-14. Il time out rilancia la Consar che al rientro in campo si avventa su Aversa e firma un parzialone di 9-2 che abbatte la squadra di Graziosi. Sul 20-16 Goi e compagni gestiscono il vantaggio e si prendono i tre punti, con cui salgono in classifica a quota 35, appaiando l’Abba Pineto: il viatico migliore per affrontare con entusiasmo la semifinale di Coppa Italia.

Le dichiarazioni di Zlatanov “E’ stata una bella partita. Siamo partiti bene e siamo riusciti a mantenere un alto livello e una concentrazione ottimale per tutti i tre set, cosa che non ci era sempre riuscita nelle ultime partite. Il mio Mvp? Sono contento, sto facendo quello che mi piace fare, ma penso che il merito vada riconosciuto a tutta la squadra: spero che questa vittoria sia un segnale di forte ripresa da parte nostra”.

Il tabellino

Ravenna-Aversa 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Dimitrov 5, Bartolucci 11, Canella 2, Zlatanov 16, Valchinov 11, Goi (lib.). Ne: Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Gabellini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

VIRTUS AVERSA: Garnica, Vattovaz 3, Mattei 6, Volpato 5, Tiozzo 11, Tallone 12, Raffa (lib.), Mazza, Guerrini 2. Ne: Minelli, Motzo, Agouzoul (lib.). All.: Graziosi.

ARBITRI: Scotti di Verbania e Mazzarà di Milano.

NOTE: Durata set: 29’, 26’, 31’, tot. 86’. Ravenna (3 bv, 17 bs, 8 muri, 6 errori, 46% attacco, 47% ricezione), Aversa (1 bv, 20 bs, 4 muri, 8 errori, 40% attacco, 58% ricezione). Spettatori: 1126. Mvp: Zlatanov.