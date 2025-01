Il meglio del campionato di A2, classifica alla mano, scende in campo domani sera, sabato 11 gennaio, al Pala De Andrè, nell’anticipo della 17esima giornata, quarta del girone di ritorno. Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone, che guidano la graduatoria con 36 punti, si affrontano in un vero e proprio scontro al vertice, con Brescia, altra capolista, spettatrice molto interessata. Quando alle 20 (diretta visibile su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World, differita martedì 14 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna), gli arbitri Marconi di Pavia e Scotti di Sospiro daranno il fischio d’inizio ci si aspetta un match dagli alti contenuti tecnici ed agonistici e un elevato livello di spettacolo, anche alla luce dello straordinario momento delle due formazioni. Ravenna ha una serie aperta di 7 vittorie di fila e ha incasellato 13 successi su 16, Prata ha vinto le ultime 4, ma sono dieci i successi acquisiti nelle ultime 11 gare disputate dopo la sconfitta di Brescia alla quinta di andata. “Sia noi che Prata siamo in un buonissimo momento – conferma il coach della Consar Antonio Valentini – e stiamo sviluppando un gioco di qualità. La Tinet è una squadra formata da giocatori molto interessanti, alcuni di loro sono grandi specialisti della categoria e quindi penso che sarà una bella partita”.

I presupposti ci sono, guardando anche ai numeri di squadra e individuali che scandiscono il cammino delle due formazioni, e ai precedenti, che dicono chiaramente che quelle tra Ravenna e Prata sono spesso maratone pallavolistiche. Dei dieci confronti disputati nelle ultime tre annate, compresa la sfida d’andata, 5 sono finite al tie-break e solo due sono terminate 3-0, risultato che in questo campionato è nelle corde delle due compagini. Goi e compagni hanno vinto sei gare su 13 con questo risultato, Prata 4 su 12. Occhi puntati soprattutto sulla battuta, che vede la Consar seconda con 105 ace e Prata terza con 101 con l’opposto Gamba secondo in classifica con 36 colpi vincenti dai 9 metri. “E’ normale che in partite di questo tipo la battuta sia un po’ l’ago della bilancia perché riuscire a sviluppare gioco con la palla staccata da rete offre indubbi vantaggi alla squadra che riesce a farlo – analizza Valentini – ma non si può ridurre il match solo a questo fondamentale. Saranno determinanti sia il cambio palla che il break. Di sicuro ci stiamo preparando ad una partita importante ma non determinante, bella ma tosta, considerata la qualità dell’avversario. Ci teniamo a fare una buona prestazione e siamo focalizzati su quelle che sono le situazioni che ci servono per il futuro e non solo per la partita di domani. Stiamo sviluppando diverse situazioni sia tecniche che tattiche di gioco e quindi i giocatori sanno benissimo che è la nostra priorità riuscire a lavorare bene e a fare un ulteriore passo in avanti”.

Tra i numeri che caratterizzano questo match ci sono anche quelli che riguardano Alessio Tallone, a cui mancano 12 attacchi vincenti per tagliare il traguardo dei mille in carriera e 18 punti per l’analogo traguardo in regular season.