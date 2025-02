Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno dell’Olimpia Teodora che contro Jesi al PalaCosta ottiene la quinta vittoria di fila, conquistando tre punti importantissimi per la classifica. Le giallorosse mettono in campo grande grinta e un’ottima pallavolo, superando il blackout del secondo set e conquistando il bottino pieno, che vale il sorpasso in classifica proprio sulle marchigiane.

Ravenna resta così a 4 punti dal terzo posto occupato da Cesena, ma soprattutto scavalca l’Arena Volley e, appunto, la Pieralisi Jesi, lasciando le ultime quattro posizioni a -11.

La squadra di Coach Rizzi è ora attesa da due trasferte consecutive, le più lunghe del campionato, prima in Veneto contro le giovanissime promesse dell’Imoco Volley Conegliano (sabato 8 febbraio alle 20.30), poi a Teramo (sabato 15 alle 18).

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi recupera tutte le ragazze che erano rimaste ai box per l’influenza in settimana e conferma l’ormai solita formazione con Poggi e Casini in diagonale, Marchesano e Fabbri centrali, Pirro e Balducci bande, Franzoso libero.

L’Olimpia Teodora mette subito grande pressione al servizio con l’ace di Marchesano per il 2-0, ma, dopo il 4-4, è la difesa a lanciare l’allungo. Franzoso è super e le ragazze di casa dimostrano grande pazienza in ricostruzione (10-6) e con l’ace di Poggi trovano il 14-8, costringendo il coach ospite al secondo timeout. Jesi reagisce con un gran turno al servizio di Milletti, che piazza anche 3 ace e rimette tutto in equilibrio sul 14 pari, ma Ravenna si rimette in pista con il muro di Balducci per il 17-14. Le ospiti trovano di nuovo il pareggio a quota 20, ma nel finale le Leonesse sono più precise, si portano subito 22-20 e chiudono il primo set sul 25-22.

Il secondo periodo si apre con grandi difficoltà in ricezione per le giallorosse. Dopo l’iniziale 0-4 arriva la reazione per il 4-5, ma il blackout è totale e il turno di servizio di Castellucci mette in crisi la squadra ravennate, che sprofonda fino al 6-17. Coach Rizzi prova una girandola di cambi per smuovere le acque, ma il copione del parziale non cambia e le ospiti toccano addirittura il +15 sull’8-23, prima di chiudere per 10-25 e pareggiare la partita sull’1-1.

Il terzo set si apre pericolosamente come il precedente (0-3), ma l’Olimpia Teodora si ritrova nel momento più difficile e pareggia a quota 5 con l’ace di Balducci. Le giallorosse mettono la testa avanti sul 6-5 e, dopo il momentaneo 6-7, ribaltano la situazione allungando fino al 12-8. Il divario si allarga grazie al servizio di Casini (19-11) e il muro di Marchesano (20-14) respinge il tentativo di rimonta ospite). Ravenna ora gioca sul velluto e chiude il parziale con entusiasmo, volando sul 24-15 con i muri di Pirro e Fabbri, prima che il set si chiuda per 25-15 (2-1).

Jesi cerca la reazione in avvio di quarta frazione, portandosi avanti 1-4 prima e fino al 3-8 poi. È ancora una volta il servizio a permettere alle padrone di casa di ricucire, con l’ace di Balducci che vale l’8-9. Lottando punto su punto Ravenna mette la testa avanti (12-11) e tenta la fuga sul 17-13. Ancora il turno al servizio di un’ottima Balducci regala il 21-16 all’Olimpia Teodora, che vede lo striscione del traguardo e lo raggiunge allungando ulteriormente sul 24-18, prima di chiudere set e partita per 25-19 (3-1)

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Pieralisi Volley Jesi 3-1 (25-22, 10-25, 25-15, 25-19)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 5, Marchesano 12, Pirro 7, Fabbri 6, Casini 19, Balducci 12; Toppetti 1, Benzoni, Nika, Missiroli 1. N.e.: Gabrielli, Bendoni, Piraccini (L). All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Jesi: Cecconi (L), Paolucci 9, Peretti 2, Castellucci 10, Canuti 11, Milletti 10, Moretto 22; Girini, Marcelletti, Ferrini. N.e.: Papagno, Damore. All.: Sabbatini. Ass.: Valeri.