Questa volta il tie-break tradisce la Consar. Ne aveva vinti otto su nove fin qui la formazione ravennate e l’ottima tradizione stava per essere confermata anche questa volta. Ma, sul 14-13, il pallone alzato da Nevot per l’implacabile Nelli, mvp con 31 punti, è stato una sentenza, condannando Ravenna alla sconfitta anche in gara2 dei quarti di finale dei playoff e alla conclusione del suo campionato. Merita solo applausi e complimenti la squadra di Valentini per la stagione disputata e per lo spessore della partita di oggi, esaltato dai 21 punti di Guzzo e Tallone con il 57% e 59% in attacco, per la caparbietà con cui ha inseguito la vittoria obbligata per arrivare a gara3, per la qualità del gioco espresso e per la capacità di recuperare più volte distacchi sensibili: dal 16-11 del terzo set, poi perso in volata, dall’11-7 del quarto set, poi vinto, fino all’8-3 del tie-break, ribaltato al cambio campo con un ‘parzialone’ di 2-8. L’Emma Villas eguaglia la striscia di dieci vittorie di fila ottenuta proprio da Ravenna e va a sfidare Brescia in semifinale. La Consar ripartirà dalla Coppa Italia, con gara1 dei quarti di finale domenica prossima, alle 18, al Pala Costa contro Macerata.

I sestetti Non cambiano i sestetti di partenza delle due formazioni. Valentini si affida a Russo in regia, con Guzzo opposto, ai centrali Canella e Copelli e agli schiacciatori Vukasinovic e Tallone. Goi è il libero. Coach Graziosi si affida alla diagonale Nevot-Nelli, al duo di centrali Ceban e Trillini e in attacco a Randazzo e Cattaneo. Bonami presidia la seconda linea.

La cronaca della partita Nell’andamento di un primo set che costantemente giocato punto a punto, con le due squadre che non riescono a prendere più di due lunghezze di vantaggio, a fare la differenza sono il break finale della Consar che, dal 20-20 piazza 4 punti di fila, con un attacco di Guzzo, un poderoso ace di Russo e due errori toscani, e le ragguardevoli percentuali d’attacco (81%) e in ricezione (69%) sfoggiate da Goi e compagni.

Lunga fase di punto a punto anche all’inizio del secondo set, fino al 7 pari. Qui l’Emma Villas trova un parziale importante di 9-3 apparecchiandosi la tavola per la conquista del set (16-10). La Consar prova a reagire, incasella un break di tre punti e manda Graziosi al time out (16-13). Ma al rientro in campo, l’Emma Villas chiude ogni spazio per la rimonta ospite a muro e al servizio e raggiunge la parità.

Anche nel terzo set, è la formazione toscana a rompere l’equilibrio iniziale, portandosi dalla parità a quota 8 al vantaggio di cinque lunghezze , soprattutto con Nelli e Nevot (16-11). I ragazzi di Valentini hanno il merito di restare nel match: con il turno al servizio di Zlatanov rosicchiano quattro punti e si rimettono in carreggiata (17-16) riaprendo un set che sembrava sfuggito di mano. Un ben assestato muro a 3, con il tocco di Tallone, permette alla Consar di ritrovare la parità a quota 18. Si apre il finale punto a punto, con qualche errore da entrambe le parti soprattutto al servizio, Nelli piega le mani del muro ravennate e fa il 24-22. Guzzo annulla un set ball poi Cattaneo dà il 2-1 a Siena.

Sfrutta il momento la squadra di Graziosi per portarsi 4-1 nel quarto set, la Consar, con Zlatanov al posto di Vukasinovic nello starting six, accorcia a -1 (5-4) ma poi viene ricacciata indietro (10-6). Prova a risalire la corrente la compagine romagnola: guadagna due punti (11-9), tiene il cambio palla e con Copelli dai 9 metri si avvicina ancora (14-13). Poi Tallone infila un tris consecutivo di punti che spingono la Consar al +2 (16-18). Siena non ci sta, ferma il break ospite e con Cattaneo dai nove metri riaggancia la parità sul 18-18. Ma la Consar vuole fermamente il set e piazza il break nel finale, sfruttando un errore al servizio di Nelli e un pallonetto di Zlatanov (20-22). Siena si arrende, Ravenna si guadagna il tie-break.

Ravenna lo inizia confermando Zlatanov e inserendo Grottoli. L’Emma Villas pigia forte sull’acceleratore e con tre punti di fila di Randazzo e il sesto ace personale di Nelli va al cambio campo avanti 8-3. La Consar, convinta di risalire la china, riprende il filo del gioco e del set: arriva un break di tre punti (8-6). Russo riavvicina i suoi (10-9) e Zlatanov passa il muro di casa a fissare la nuova parità e un parziale di 2-7. Grazie a un errore della squadra di casa la Consar mette la freccia (10-11). Finale intenso, punto a punto, deciso da Nelli con un attacco che la difesa della Consar non contiene.

Le dichiarazioni di coach Valentini “Per quanto riguarda la gara di oggi, è chiaro che perdere così fa male ma posso garantire che i ragazzi hanno dato tutto in una partita in cui si sono praticamente sempre trovati a rincorrere Siena fin dall’inizio del primo set ma sono sempre stati capaci di recuperare, non ultimo nel tie-break, dove c’è stata una rimonta e un sorpasso davvero di squadra. Ci tenevamo ad arrivare a gara3 e abbiamo mancato per poco questo traguardo: i ragazzi vanno elogiati e applauditi perché ci hanno provato in tutti i modi. Dispiace non per oggi ma per gara1, dove siamo mancati. Finisce il nostro campionato ma non finisce la nostra stagione: c’è un percorso che continua, una Coppa Italia da giocare e torniamo a lavorare e a faticare in palestra, ci sono tanti giovani che devono continuare la loro crescita”.

Il tabellino

Siena-Ravenna 3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Nelli 31, Trillini 9, Ceban 5, Randazzo 14, Cattaneo 14, Bonami (lib.), Araujo. Ne: Melato, Coser (lib.), Alpini, Santilli, Pellegrini. All.: Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Guzzo 21, Copelli 8, Canella 2, Vukasinovic 6, Tallone 21, Goi (lib.), Selleri, Zlatanov 6, Bertoncello, Feri, Grottoli 3. Ne: Pascucci (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Vecchione di Salerno e Gasparro di Agropoli.

NOTE: Durata set: 27’, 27’, 33’, 32’, 25’, tot. 144’. Siena (8 bv, 22 bs, 10 muri, 12 errori, 50% attacco, 66% ricezione), Ravenna (3 bv, 19 bs, 10 muri, 13 errori, 55% attacco, 67% ricezione). Mvp: Nelli.