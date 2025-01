Grande inizio di 2025 per la Pietro Pezzi, che sul difficile campo di Cento trova una prestazione di alto livello e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Coach Saporetti parte col sestetto dell’ultimo match del 2024, con l’eccezione in cabina di regia per Zama indisponibile perche’ influenzato.

E’ Cerquetti dunque a partire nello starting six opposto a Fiorini, Aldini e Passalacqua al centro, Gardini e Boscherini schiacciatori, capitan Marchini libero.

Primo set a senso unico con Ravenna che parte subito forte 2-9 e 4-14, il resto del set rimarca il netto vantaggio giallorosso e si chiude sul 16-25.

Nel secondo parziale aumenta il gap in maniera ancora più marcata con la Pietro Pezzi attentissima in tutti i fondamentali e precisa in attacco, i pochissimi errori commessi concedono il bis 12-25.

Nel terzo set sono i locali di Cento a partire avanti 6-2 e 11-8, poi i ravennati ricominciano punto su punto a macinare gioco e ribaltano la situazione portandosi avanti 12-15 sul turno al servizio di Gardini.

Da lì in poi è un altro monologo giallorosso che sancisce la chiusura della contesa con il massimo scarto.

Nel prossimo turno, ultimo del girone di andata si giocherà al Pala Costa sabato 18 gennaio alle 20:30 contro Pallavolo Bologna.

Pasquali Cento – Pietro Pezzi 0-3 (16-25, 12-25, 14-25)

Pietro Pezzi: Cerquetti 2, Fiorini 17, Aldini 5, Passalacqua 5, Gardini 14, Boscherini 11, Marchini L1, Saffioti n.e, Minniti n.e, Vitali n.e, Palazzi 0, Gardini L2 n.e.

All. Saporetti