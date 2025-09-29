L’Olimpia Teodora conferma il proprio pre-campionato di altissimo livello, vincendo nuovamente contro la Clai Imola, formazione di categoria superiore, nell’amichevole di ritorno giovata domenica pomeriggio alla Palestra Mattioli.

Il successo, arrivato per 4 set a 1, vale ancora di più per le giallorosse perchè, a differenza della gara giocata 9 giorni prima al PalaRuggi, dove le leonesse avevano vinto tutti e 4 i set giocati, questa volta coach Simone Bendandi schiera quella che dovrebbe essere la formazione base per il campionato che prenderà il via la prossima settimana.

La partita

Imola in campo con Cavalli in regia, l’opposta l’israeliana Malik, in posto 4 l’altra straniera, l’olandese Hoogers e Bulovic, al centro Busolini e Salvatori. Anche l’Olimpia Teodora si presenta con la formazione che coach Rizzi ha sempre messo in campo dall’inizio: le 5 conferme rispetto alla passata stagione, Poggi e Casini in diagonale palleggio/opposto, Marchesano e Fabbri al centro, la neo capitana Franzoso in seconda linea, e le due novità in banda con Chiara Boninsegna e il ritorno di Greta Monaco.

Inizio contratto per le Leonesse che soffrono l’impatto con le avversarie e sono più fallose rispetto alle precedenti uscite: questi errori regalano un vantaggio cospicuo alle ospiti che vanno fino a +8. Nel finale di set le ravennati danno ottimi segnali di risveglio, portandosi fino al 23-24, prima di cedere il parziale.

Si riparte con maggiore equilibrio e le soluzioni offensive giallorosse diventano sempre più efficaci. Le attaccanti di Coach Rizzi passano con regolarità, mentre al centro Fabbri fa la voce grossa: l’Olimpia Teodora sorpassa a metà set e piazza un allungo deciso che porta all’1-1.

Nel terzo parziale una sola squadra in campo, soprattutto grazie alla difesa delle Leonesse, che mette in confusione Cavalli e compagne. Bendandi cerca soluzioni dalla panchina, ma senza successo, mentre la squadra di casa si conquista un sorprendente, ma meritato, vantaggio per 2 set a 1.

Quarto parziale con ancora tutte le titolari in campo; Imola vuole reagire, ma dopo un iniziale equilibrio, è ancora l’Olimpia Teodora ad allungare con decisione, trascinate da una super Monaco. Doppio cambio giallorosso con Balducci per Boninsegna e Bendoni per Marchesano, ma la sostanza non cambia: soglia di attenzione molto alta, entusiasmo alle stelle e anche il quarto set prende la strada di casa per un fantastico 3-1.

I Coach decidono di giocare un ulteriore set a 15, per dare spazio a tutte le giocatrici, e anche in questo parziale la squadra di casa si conferma più in palla, conquistando la vittoria in buon controllo.

Il commento

“Ora l’importante è continuare a lavorare con sempre crescente attenzione, stiamo facendo bene ma restiamo con i piedi per terra, consapevoli delle nostre potenzialità, ma sapendo che ogni partita sarà da giocare”: questo il commento di Rizzi a fine partita.

Prossima amichevole martedì sera, sempre alla Mattioli, dove arriverà Cesena, avversaria nel girone B di B1.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 7, Monaco 16, Boninsegna 16, Fabbri 19, Casini 19; Ratti, Bendoni 1, Balducci 5. All.: Rizzi. Ass.: Falco.