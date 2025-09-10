Prima uscita stagionale per l’Olimpia Teodora che nella serata di ieri, martedì 9 settembre, ha ospitato la Fenix Faenza alla Palestra Mattioli in un allenamento congiunto. Un buon test per le ragazze ravennati e Coach Rizzi che ha potuto ruotare tutte le giocatrici nei 5 set disputati.

Nei primi quattro parziali, giocati quasi interamente dalla squadra titolare, le Leonesse giallorosse hanno fatto valere la categoria di differenza, conquistando la vittoria con parziali netti, anche dopo la prima girandola di cambi a cavallo tra terzo e quarto set. Ottima prova tra le ospiti per ex Missiroli e Nika. Nel quinto, disputato in formato tie break, Ravenna schiera un sestetto giovanissimo con Beatrice Ratti in posto 4 e Alice Piani al palleggio: l’emozione dell’esordio si fa sentire ed è Faenza a spuntarla dimostrando ottima grinta.

Tanti spunti su cui lavorare in palestra per l’Olimpia Teodora, attesa da un test decisamente più probante fra 10 giorni, quando venerdì 19 settembre sarà ospite della Clai Imola, formazione allenata dal ravennate Bendandi che disputerà il prossimo campionato di Serie A2.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 6, Marchesano 7, Monaco 11, Boninsegna 12, Fabbri 16, Casini 14; Ratti 3, Bendoni 4, Piani, Balducci 3. All.: Rizzi. Ass.: Falco.