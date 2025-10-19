Grande vittoria della Fenix Energia che in casa del De Mitri Fermo conquista il primo successo in campionato. In questa partita si sono viste tutte le qualità delle giocatrici, soprattutto nei momenti più difficili, ed è stato un bel passo avanti nella crescita del gruppo

“Ottimo risultato contro una squadra che aveva vinto all’esordio e che ha buone individualità – sottolinea coach Loris Polo -. Siamo partiti contratti e con poco coraggio, ma dal secondo set abbiamo giocato una buona pallavolo e tutte le giocatrici sono state coinvolte. Il quarto lo abbiamo giocato peggio dei due precedenti pur andando sul 24-19, ma proprio in quel momento si è spenta la luce e ci siamo fatti raggiungere. Le ragazze sono stati bravissime a reagire subito e a vincere 28-26 chiudendo il match, cosa non scontata, perché di solito in queste situazioni si perdono i set. Sono davvero contento del fatto che quasi tutte sono andate in doppia cifra e sono state protagoniste. Ora abbiamo due gare casalinghe e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 25 ottobre alle 17 al PalaBubani contro il Viva Volley Tortoreto.

De Mitri Fermo – Fenix Energia Faenza 1-3 (25-20; 14-25; 19-25; 26-28)

FERMO: Cerolini ne, Mennecozzi (L2) ne, Scagnoli 5, Cicoria 7, Gattafoni ne, Calza 11, Solarino 12, Tawiah 8, Tiberi 14, Moretti (L1), Valentini 5, Mignini, Feililanti ne, Santori ne. All.: Cacciottolo

FAENZA: Cavallari 4, Galassi 13, Morelli, Goni, Calderoni (L1), Missiroli 16, Nika 13, Gallegati ne, Francesconi 15, Altini ne, Esposto 11. All.: Polo

ARBITRI: Devotelli – Albergamo

NOTE. Fermo Punti in battuta: 9; Errori in battuta: 11; Ace subiti: 12; Muri: 9.

Faenza Punti in battuta: 12; Errori in battuta: 9; Ace subiti: 9; Muri: 11.