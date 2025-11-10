Si solo vincere l’Olimpia Teodora che supera con un netto 3 a 0 anche l’ostacolo Centro Volley Reggiano, quinto successo stagionale e terzo lontano da casa di questo impeccabile inizio stagione. La trasferta in Emilia aveva tutte le caratteristiche per creare insidie alle Leonesse, con la squadra di casa determinata a fare lo sgambetto alla capolista, ma la solidità delle ravennati non ha lasciato scampo alle padrone di casa.

Punteggio pieno e 2 soli set finora lasciati alle avversarie: con questo ruolino di marcia Olimpia Teodora tornerà a giocare davanti al proprio pubblico sabato prossimo, 15 novembre, ospitando il Volley Valdarno, seconda solitaria a -2 dalle leonesse. Sarà una partita con in palio non solo i 3 punti ma anche il primato in classifica, che le giallorosse non vogliono mollare.

La partita

Il coach di casa Ghibaudi schiera Balconati al palleggio, opposta Benedetti, Spagnuolo e Brunofranco in posto 4, centrali Moiran e Maggiali, libero Cioni. Rizzi risponde con la solita formazione: diagonale Poggi/Casini, Boninsegna e Monaco esterni, Marchesano e Fabbri centrali, capitan Franzoso in seconda linea.

Primo set equilibrato con buone azioni offensive ma anche molti errori. Squadre sempre a contatto con massimo vantaggio Olimpia di 2 soli punti: la chiusura di Marchesano su ricezione slash regala il break alle ospiti (19-17), poi due attacchi di Monaco portano Ravenna al +3 (22-19), vantaggio che viene capitalizzato fino al 25-23 finale siglato da Casini.

Nel secondo set parte meglio Reggio Emilia, che sfrutta alcune imprecisioni ravennati e si porta sul + 3 (5-2 e 7-4), ma pian piano le Leonesse salgono di tono, mentre cala anche l’efficienza in attacco delle esterne reggiane. La solita Casini mette giù la palla del 9 pari e una diagonale stretta di Boninsegna dopo difesa acrobatica di Franzoso porta avanti le ospiti cambiando L’inerzia del set. Un break di 6 punti a 1 porta le giallorosse ad avere un buon margine sul 17-12. Fabbri domina a rete e l’Olimpia Teodora si porta sul 2-0 (25-17).

Un Improvviso blackout a inizio 3º set (i primi 4 punti per Olimpia sono 4 errori al servizio delle reggiane) costringe Rizzi a fermare il gioco sul 3-8, ma la sospensione riporta all’ordine le giocatrici che trovano la parità a quota 10. Franzoso (giudicata MVP della partita) e compagne paiono prendere di nuovo in mano le redini della partita, ma CVR reagisce, produce il massimo sforzo, e torna a mettere il naso avanti (19-18). Olimpia non trema, gestisce con autorevolezza il finale del set che pone fine all’intero incontro chiuso da un attacco in primo tempo e da un ace di una ottima Ada Fabbri (25-22).

Il vice allenatore Fabio Falco a fine partita sottolinea: “Vincere 5 partite di fila a inizio stagione, per lo più con 3 trasferte, è un ottimo segnale che questa squadra sta dando. Certamente c’è da migliorare ma la capacità di gestire i finali punto a punto dei set fa la differenza”.

Il tabellino

FOS CVR Reggio Emilia – Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (23-25, 17-25, 22-25)

CVR: Ronzoni (L2), Migliore 5, Cioni (L1), Spagnuolo 5, Moiran 7, Balconati 1, Maggiali 11, Brunofranco 10, Benedetti 6. N.e.: Odorici, Rossi, Bini, Ferrari. All.: Ghibaudi. Ass.: Zannini.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi, Marchesano 9, Monaco 6, Boninsegna 6, Fabbri 13, Casini 10. N.e.: Ratti, Bendoni, Piani, Balducci. All.: Rizzi. Ass.: Falco