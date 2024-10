Prosegue il percorso pre-campionato della nuova Olimpia Teodora, che si avvicina sempre più all’esordio nel prossimo campionato di Serie B1, in programma sabato 12 ottobre a Jesi.

Ottime risposte negli impegni di avvicinamento alla stagione per le ragazze di Coach Rizzi che mercoledì scorso, 1 ottobre, hanno vinto per 3-1 la loro terza amichevole, disputata in trasferta a Riccione.

Primi 3 set condotti dall’inizio alla fine per le ravennati, in campo con il classico sestetto (Poggi, Casini, Pirro, Gabrielli, Marchesano, Fabbri, con Franzoso libero): Ravenna ha messo una buona pressione con il servizio e ha lavorato molto bene con il gioco al centro. Ottimi anche gli ingressi in seconda linea di Toppetti, che ha aiutato a superare anche alcuni momenti di difficoltà in ricezione.

Nel quarto set spazio anche a molte ragazze partite dalla panchina e partita punto a punto, con le padrone di casa che nel finale sono riuscite a portare a casa il parziale. Da segnalare per Riccione l’assenza dell’opposto titolare Tallevi.

In generale ancora ottimi spunti per proseguire il lavoro in palestra in vista dell’esordio stagionale, distante ormai poco più di una settimana.

Ultima amichevole in programma mercoledì prossimo, 9 ottobre, a Bologna, mentre il giorno prima, martedì 8, alle ore 17.30,si terrà la presentazione della squadra presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze a Ravenna.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Poggi 1, Marchesano 11, Pirro 10, Fabbri 12, Casini 10, Gabrielli 11, Franzoso (L); Toppetti 3, Benzoni 5, Bendoni, Deizi 3, Balducci 4. N.e.: Fusaroli, Piraccini (L). All.: Federico Rizzi. Ass.: Fabio Falco.