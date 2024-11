Una bella prova di una Olimpia Teodora ancora incerottata non basta a portare a casa punti dalla trasferta a Vicenza. Le ravennati giocano con grande cuore sfruttando le loro doti difensive, ma devono alla fine cedere per 3-1 alle padrone di casa, più efficaci in attacco.

La partita

Coach Rizzi non può ancora contare sull’apporto degli esterni Pirro e Gabrielli e schiera il 6+1 che la settimana precedente aveva battuto la capolista, ossia Poggi al palleggio, opposta Casini, Marchesano e Fabbri al centro, Benzoni e Balducci in posto 4, Franzoso libero.

Vicenza schiera Spinello in regia in diagonale con Digonzelli, le bande sono Ianeselli e Boninsegna, al centro Anello e Pegoraro con Morra in seconda linea.

La squadra di casa gioca un ottimo primo set, la ricezione è precisa (in generale Ravenna fatica al servizio con ben 20 errori complessivi), le attaccanti servite con precisione riescono a passare con regolarità. Vicenza prende vantaggio fin dai primi palloni e chiudela frazione in controllo 25-17.

Torna in campo con un altro piglio l’Olimpia che inizia a rispondere colpo su colpo alle avversarie, prolungando gli scambi e mettendo in discussione tutte le certezze acquisite dalle rivali nel primo parziale. Le leonesse ritrovano la vena di Casini supportata dalla vivacità di Fabbri e Balducci e prendono il largo fino al +5 sul 16-11. Qualcosa si inceppa nel meccanismo delle ospiti, che commettono diversi errori in sequenza permettendo un veloce recupero delle ragazze di casa. Rizzi utilizza entrambi i time out e col secondo blocca il momento negativo impattando a quota 17. Entra Nika al servizio e con una ricezione slash e un ace diretto riporta Ravenna a +2. Si torna a giocare punto a punto, altissimi i livelli delle difese e dal 21 pari Vicenza trova più soluzioni per mettere palla a terra portandosi sul 2-0.

Nel terzo set ci si aspetterebbe una sola squadra in campo, e in effetti così è, ma non è la squadra che essendo in vantaggio dovrebbe giocare in scioltezza, bensì Casini e compagne che rialzano prepotentemente la testa. L’opposto bolognese giganteggia e fa salire di tono tutte le compagne, mentre la coach di casa Cavallaro stoppa il gioco sul 5-10 e sul 5-14, cercando di mescolare le carte e attingendo dalla panchina. La squadra di casa non trova però più il bandolo della matassa e Ravenna vola sul +11 (6-17), controlla il tentativo di rientro di Vicenza e chiude dilagando nel finale, accorciando il conto dei set.

Nel quarto set la partita è sempre vibrante e le squadre lottano su ogni pallone. Olimpia va avanti 9-7 e costringe Cavallaro al primo stop, Vicenza ricuce ma di nuovo Ravenna prova a scappare sul 14-12. Un salvataggio in campo vicentino che avrebbe regalato una free ball alle leonesse per il +3 viene mal giudicata e poi giustamente corretta, di fatto però danneggiando la squadra di Rizzi che subisce un parziale di 3-0 fino al monster block di Marchesano per il 15 pari. Sale in cattedra la banda di casa Ianeselli che mette a terra palloni pesanti portando le sue a +3 (20-17). L’orgoglio delle leonesse non si spegne e si rimane in equilibrio fino alla fine, l’errore di Boninsegna regala il -1 sul 22-21, la staffilata di Casini riporta la parità a quota 23, ma due punti di Anello mettono fine al match.

A fine partita il commento nelle parole del Vice allenatore Fabio Falco: “Sapevamo di trovarci di fronte a una formazione forte, ma nonostante ciò, in certi momenti della gara, abbiamo giocato alla pari con loro e probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Nonostante la sconfitta, questa partita, come quella di sabato scorso contro il Cesena, ci ha dato segnali positivi e ha confermato che le ragazze stanno lavorando bene in palestra, malgrado le difficoltà che abbiamo incontrato in quest’ultimo periodo”.

Sabato prossimo Olimpia Teodora torna sul parquet di casa del PalaCosta per l’importante match contro Clementina Volley, in palio punti pesanti per morale e classifica.

Il tabellino

Volksbank Vicenza Volley – Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-17, 25-22, 12-25, 25-23)

Vicenza: Boninsegna 6, Morra (L1), Anello 9, Ianeselli 16, Spinello 1, Digonzelli 8, Pegoraro 9; Sesenna 6, Bauce, Roviaro. N.e.: Moretto. All.: Cavallaro. Ass.: Cappellari.

Olimpia Teodora: Franzoso (L1), Poggi 3, Marchesano 6, Fabbri 10, Casini 21, Benzoni 7, Balducci 7; Toppetti 1, Piraccini, Nika 1. N.e.: Pirro, Fusaroli, Gabrielli, Bendoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco