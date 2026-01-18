Torna al successo l’Olimpia Teodora dopo il primo stop stagionale patito settimana scorsa a Ostiano. Vittoria netta per le Leonesse ravennati nel derby casalingo contro l’Elettromeccanica Angelini Cesena, battuta 3-0 al PalaCosta nonostante una prestazione con qualche sbavatura.

La squadra giallorossa chiude il girone di andata al primo posto con dodici vittorie in tredici partite e 35 punti conquistati su 39 disponibili, oltre alla qualificazione alle finali di Coppa Italia di Serie B già ottenuta matematicamente sette giorni fa.

Dopo la pausa, Le Leonesse torneranno in campo nuovamente in casa, sabato 7 febbraio, per un altro derby contro Forlì (fischio d’inizio ore 17).

La partita

Solito sestetto titolare per Coach Rizzi con in campo Poggi-Casini diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro, e la capitana Franzoso libero. Prima del fischio d’inizio la società e il pubblico ravennate omaggiano l’ex capitana Pirro.

Avvio un po’ opaco per le padrone di casa, che si ritrovano sotto 1-5 e poi 2-7. Un timeout e il turno al servizio di Monaco scuotono l’Olimpia Teodora che trova anche il sorpasso sull’8-7, poi il muro di Fabbri mantiene la parità sul 9-9. L’ace fortunoso di Oke vale un altro break alle ospiti (10-12), ma Ravenna riprende le redini della gara, pareggia a quota 13 e sorpassa di slancio fino al 18-15. Cesena non molla e rimette tutto in equilibrio sul 19-19, ma il parziale finale è giallorosso e il set si chiude per 25-20.

Nel secondo periodo Olimpia mette in chiaro fin da subito l’intenzione di accelerare con l’ace del 2-0 di Marchesano. Le Leonesse allungano sul 6-2 e strappano definitivamente con il turno al servizio di Casini (11-5). La solita grande difesa, unita a una costante pressione al servizio, permettono alle ravennati di non concedere possibilità di rimonta. L’ace di Fabbri vale il 18-10, il muro di Marchesano il 23-13, prima che il parziale si chiuda per 25-16.

Cesena prova a reagire in avvio di terzo set, con gli ace di Caniato e Benazzi che valgono il 2-5. La squadra giallorossa però non lascia tanto spazio e pareggia sul 6-6, trovando poi il sorpasso sull’8-7 grazie all’ace di Boninsegna. Fase centrale molto combattuta: l’ace di Pirro riporta avanti le ospiti (10-11), ma il muro di Fabbri vale il contro-sorpasso (12-11) e apre un parziale positivo per Ravenna, che tenta la fuga sul 15-11. Cesena lotta fino alla fine e ricuce sul 16-15, ma viene ricacciata indietro ancora da Fabbri, che piazza due ace consecutivi per il 19-15. Olimpia Teodora non chiude la gara commettendo qualche errore di troppo e le ospiti tornano sotto fino al 22-20, ma alla fine ci pensa Poggi con l’ace a mettere la parola fine sulla partita (25-21).

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Elettromeccanica Angelini Cesena 3-0

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 8, Monaco 8, Boninsegna 10, Fabbri 12, Casini 14; Balducci. N.e.: Ratti, Moretti, Bendoni, Cangini (L), Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Cesena: Parise 7, Gregori (L), Signorini 3, Oke 6, Benazzi 10, Caniato 2, Pirro 7; Ioli (L), Guardigli 1. N.e.: Casalini, Lupoli, Pasini. All.: Lucchi. Ass.: Quercioli.