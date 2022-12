Bella prestazione delle leonesse giallorosse che ottengono la seconda vittoria consecutiva in campionato e portano a casa tre bei punti della trasferta maceratese. Dopo una settimana non facile, con l’emergenza che pare diventare una costante, la squadra si presenta al cospetto del New System Volley Torresi senza Balducci alle prese con malanni di stagione e con la sola Macchi a svolgere il lavoro di seconda linea.

Starting six con la recuperata Ronchi opposta a Baravelli, Pioli ad affiancare Monaco in banda, Bendoni e Comastri centrali e Macchi libero. Il coach di casa Marziali sostituto di Raniero Concetti influenzato, risponde con Isolani in regia, opposta Martina Pioli, Alessandra e Gaia Concetti in posto 4, Zamponi e Santandrea al centro, Morgoni libero.

Avvio di match combattuto con le squadre pronte a rispondersi colpo su colpo, fino a quando le padrone di casa non cominciano a passare con più regolarità e ad alzare il livello della difesa. Coach Marone le prova tutte ricorrendo alla panchina, ma la squadra non trova il bandolo della matassa e il primo set scivola via velocemente (25-14).

Pare una gara in discesa per le marchigiane che anche nel secondo set non mollano le redini dell’incontro. Dopo una fase iniziale equilibrata un break di 7 punti porta le torresine sul 17-11 ma è in quel momento che la panchina giallorossa trova la chiave per ribaltare il match. Marone che nel frattempo ha già messo in campo Ghiberti per una Pioli molto marcata e Fusaroli per Bendoni, cambia la diagonale inserendo la diciassettenne palleggiatrice Maria Giulia Ravaglia e Piovaccari in posto 2. Le ravennati cambiano attacchi, aumenta soprattutto la convinzione, cominciano a difendere l’impossibile e giocando palla su palla restano in partita. Sul 23-20 per la squadra di casa le leonesse tirano fuori gli artigli è un turno in battuta devastante di Sofia Fusaroli con due aces diretti consente il pareggio a quota 23. Volley Torresi ha la palla del 2-0 annullata da Ghiberti con un colpo da biliardo, da quel momento però Ravenna ma non molla più la presa pareggiando il conto dei set con un potente primo tempo di Comastri.

La partita ora è un’altra storia, Macchi giganteggia in ricezione e difesa, in campo ravennate non cade davvero nulla e lo scoramento nelle file della squadra di casa è palpabile. Di contro Ravenna vola sulle ali dell’entusiasmo trovando in tutte le ragazze un contributo importante e puntuale. Il terzo parziale vede l’Olimpia partire 8-1 e nonostante le avversarie provino un tentativo di rimonta che le porta fino al -1 (15-16), non si ha mai la reale sensazione che la partita possa sfuggire di mano alle ragazze di Marone che trovano l’allungo decisivo prima della fase calda del set.

Ancora più a senso unico il quarto parziale, Ravaglia orchestra a meraviglia tutti i propri attaccanti, rendendo credibile ogni attacco che sia in posto 4 dove Ghiberti e Monaco tramutano in punti pesanti palloni difficili, sia al centro dove una Fusaroli in formato super e una sempre eccellente Comastri dominano. Importanti anche i centimetri di Piovaccari a muro e in qualche attacco importante.

Finisce in gloria con tre punti importantissimi per il morale e fondamentali per come sono arrivati grazie ad una partita da squadra vera dove l’apporto di tutte è stato fondamentale. Prova ne è la presenza di ben 5 atlete in doppia cifra di punti in attacco. Soddisfazione che traspare anche dalle parole di coach Biagio Marone che esalta il collettivo.

“Questa è una vittoria che ripaga le ragazze di tutto l’impegno che profondono in palestra durante la settimana. Non è stata una partita facile questa, siamo partite contratte e non riuscivamo a mettere in pratica le cose che avevamo preparato studiando l’avversario. Le ragazze entrate dalla panchina hanno dato quell’apporto necessario per risolverla a nostro favore. Brave davvero a tutte”.

Sabato prossimo Olimpia Teodora tornerà in campo alla Mattioli opposta alla APAV Bcc di Lucrezia (Pu), squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma. Sarà certamente un’altra bella sfida che siamo certi troverà l’entusiasmo del pubblico ravennate pronto a sostenere le giovani leonesse.

IL TABELLINO:

VOLLEY TORRESI – OLIMPIA TEODORA 1-3 (25-14, 25-27, 19-25, 17-25)

VOLLEY TORRESI: Zamponi (K) 3, Concetti A. 14, Foglia 6, Santandrea 9, Concetti G. 11, Pioli 8, Morgoni (L1), Isolani 6. N.e. Bovari, Bealeani (L2), Levantesi, Dalmazi, Falaschi, Cittarello. All. Marziali.

OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 10, Ronchi 11, Macchi (L), Monaco 12, Pioli 4, Baravelli, Ghiberti 13, Bendoni (K), Comastri 13, Ravaglia 1, Piovaccari 4. N.e. Munteanu. All.Marone