Serata decisamente sottotono per l’Olimpia Teodora nel recupero del 19º turno del campionato di B1 di mercoledì 19 marzo. La forte Vicenza dell’ex Spinello fa suoi i 3 punti con una partita ordinata, ma soprattutto approfittando della giornata negativa in campo giallorosso.

L’occasione per il riscatto arriverà subito sabato (fischio d’inizio ore 18), quando le Leonesse saranno di scena in trasferta nelle Marche contro Clementina Volley.

La partita

Rizzi può contare su tutte le effettive schiera Il 6+1 titolare (Poggi-Casini, Pirro-Balducci, Marchesano-Fabbri e libero Franzoso), mentre la squadra ospite deve fare a meno del centrale Anello e parte con la ex Spinello in regia opposta a Digonzelli, Ghezzi e Boninsegna esterni, Pegoraro e Roviaro centrali, Morra libero,

La partita non è bella in avvio, molti errori da ambo le parti mantengono l’equilibrio fino a quando nella fase finale la traballante ricezione in casa giallorossa consente alle ospiti di trovare l’allungo decisivo.

Nel secondo set l’Olimpia sembra scuotersi dal torpore e trova finalmente una discreta fluidità di gioco portandosi avanti (8-4), ma di colpo il meccanismo si inceppa di nuovo e consente aggancio e sorpasso alla squadra di coach Cavallaro. Ultimo sussulto ravennate fino al -2 (17-19), ma Boninsegna e compagne non mollano e si portano sul 2-0.

Nel terzo set le giallorosse “escono” definitivamente dalla partita, Rizzi dà spazio a tutte le componenti del roster ma il divario è enorme e le vicentine restano in pieno controllo fino al 3-0.

Con questo successo Vicenza torna al secondo posto solitario in classifica in piena corsa playoff, Olimpia resta al 7º posto in graduatoria e dovrà ricaricare le batterie e riordinare le idee per prepararsi al meglio all’insidiosa trasferta di sabato a Moie (AN) dove la Clementina 2020 attende desiderosa di trovare punti che tengano vive le speranze di salvezza.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Volksbank Vicenza Volley 0-3

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 1, Marchesano 5, Pirro 5, Fabbri 1, Casini 7, Balducci 4; Toppetti, Gabrielli, Benzoni 4, Bendoni 5, Piraccini (L), Nika, Missiroli 1. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Vicenza: Boninsegna 12, Morra (L), Roviaro 4, Spinello 5, Digonzelli 5, Pegoraro 18, Ghezzi 11, Sesenna 3, Bauce, Ianeselli. N.e.: Moretto (L), Anello. All.: Cavallaro. Ass.: Cappellari.