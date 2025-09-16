Prende il via oggi, martedì 16 settembre, la campagna abbonamenti di Olimpia Teodora per la stagione 2025/2026.

La tessera griffata con il marchio del Leone darà diritto all’ingresso a tutti e 13 gli incontri casalinghi del campionato di B1 e avrà il costo di 50€.

Il biglietto d’ingresso ad ogni singola partita sarà di 5€ con ingresso gratuito per ragazzi e ragazze Under 12 (nati dal 2014 in poi) e per i tesserati Olimpia Teodora.

“Abbiamo ragionato molto prima di abbandonare l’ingresso libero – sottolinea il Presidente Giuseppe Poggi –, ma crediamo che questa scelta dia il giusto valore al nostro prodotto e a tutto il lavoro che c’è dietro. Vivere l’atmosfera e l’entusiasmo della partita vale certamente il prezzo del biglietto: le nostre ragazze sapranno regalare grandi emozioni e ci aspettiamo un grande campionato. Con l’abbonamento vogliamo dare a tutti la possibilità di esserci e di sostenerci”.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dal sito olimpiateodora.it , compilando l’apposito modulo; si potrà pagare sia con bonifico bancario sia con carta di credito direttamente dal sito.

Il ritiro delle tessere prenotate on line e anche la sottoscrizione diretta sarà possibile presso la sede di Olimpia Teodora in via Berlinguer 54, nelle due settimane precedenti l’inizio del campionato, nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19, oppure direttamente al PalaCosta il sabato in occasione delle partite interne.

Eventuali richieste e informazioni disponibili alla mail info@olimpiateodora.it e su Whatsapp al numero 349 0947453.

Tutte le gare saranno al PalaCosta sabato pomeriggio alle ore 17. Dopo l’esordio sabato 11 ottobre in trasferta a Forlì, il primo appuntamento interno del campionato di B1 sarà sabato 18 ottobre, ospite la Moma Anderlini Modena.