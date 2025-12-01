L’Olimpia Teodora resta imbattuta e conferma ancora una volta il proprio avvio di stagione da sogno nel Girone B di Serie B. Ottavo successo in altrettante partite per le ravennati di Coach Rizzi, che battono 3-1 Riccione al PalaCosta e restano in vetta alla classifica, con un solo punto lasciato per strada nelle prime otto giornate.

Vittoria sofferta per le Leonesse, che non giocano la loro miglior pallavolo nei set centrali, ma strappano ugualmente il secondo parziale per issarsi 2-0. Dopo aver perso il terzo in volata, arriva il cambio di marcia e Ravenna domina il quarto set che chiude la partita

Olimpia Teodora ora attesa da due gare consecutive lontano da casa: sabato 6 dicembre trasferta a Scandicci, ultima in classifica, il 13 sfida importante a Campagnola, che al momento occupa la quinta posizione a -6 dalle ravennati.

La partita

Solito sestetto titolare per Coach Rizzi, che deve però fare a meno dell’opzione Balducci, influenzata e assente in panchina. Al fischio d’inizio in campo Poggi-Casini diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro, e la capitana Franzoso libero.

Riccione parte senza la bomber Tallevi in sestetto, ma il primo set inizia in equilibrio. Fabbri sugli scudi per Olimpia, prima con l’ace per l’8-7, poi a muro per il primo allungo sul 15-12, che diventa 17-12 con un altro punto della centrale ravennate, stavolta in attacco. Coach Piraccini inserisce Tallevi, ma l’inerzia del set è ormai favorevole alle padrone di casa, che allungano sul 20-14, poi 23-15, e chiudono il set per 25-16.

Nel secondo parziale il primo vantaggio è nuovamente ravennate (5-3), ma le ospiti sembrano avere il piglio giusto in difesa e sfruttano i troppi errori da parte della squadra giallorossa. Dopo il 6-6, Riccione trova un break (9-11), e il momentaneo pareggio a quota 12 non serve a cambiare l’inerzia del set, con l’ace di Montesi che vale il 15-18 ospite. Ravenna ha il merito di rimanere agganciata fino al 18-21, per poi rosicchiare il vantaggio fino al 23-23. Il primo set point è per la Lasersoft, annullato dal tocco di seconda di Poggi, poi gli attacchi di Monaco e Casini firmano il mini 3-0 che decide il parziale per 26-24 (2-0).

Le incertezze ravennati si confermano però in apertura di terzo set, quando le padrone di casa finiscono sotto prima 0-3, poi, nonostante l’ace di Fabbri, 2-6. La reazione arriva di nuovo grazie al servizio, con due ace di Casini intervallati da un muro di Marchesano per la parità a quota 6. L’ulteriore servizio vincente di Boninsegna vale il sorpasso (8-7) e Ravenna allunga fino al 13-10. Le ospiti pareggiano due volte, sul 14-14 e 16-16, mentre Olimpia continua a sbagliare troppo. Rizzi si gioca anche la giovanissima Manghi (esordio per lei) al servizio, ma non trova la scossa: Riccione trova il break sul 22-24 sull’ennesimo errore ravennate e chiude il set per 23-25 (2-1).

La reazione arriva vigorosa in avvio di quarto periodo: 5 punti di Boninsegna propiziano un super parziale di 10-1, chiuso da un altro ace di Fabbri. Le Leonesse non si voltano più indietro e aggrediscono il finale di partita, allungando fino al 21-6. La gioia finale è per la giovane Ratti, che mette a segno l’ace della vittoria: 25-10 e 3-1.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Lasersoft Riccione Volley 3-1 (25-16, 26-24, 23-25, 25-10)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 1, Marchesano 11, Monaco 6, Boninsegna 18, Fabbri 14, Casini 21; Ratti 1, Manghi, Bendoni 1. N.e.: Cangini (L), Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Riccione: Marchi (L), Merli 2, Spadoni 2, Montesi 2, Castellucci 11, Calvelli 4, Gabellini 7; Tallevi 13, Bologna 3, Camerini 1, Carciani, Ricci. N.e.: Mercolini, Muscara (L). All.: Piraccini. Ass.: Piccioni.