Tornata da sola in vetta alla classifica, non vuole certo fermarsi adesso la Consar. Che nel suo campionato fin qui strepitoso punta ad un altro traguardo: le dieci vittorie di fila, come è accaduto l’ultima volta, in occasione del campionato di A2 vinto nel 2010/11. All’epoca la serie vincente fu realizzata nelle ultime dieci partite, qui può essere consegnata alla storia all’alba di un girone di ritorno che deve disputare ancora otto giornate. Per arrivare a uguagliare quel primato servirà non distrarsi domani nel match casalingo che Goi e compagni sosterranno contro l’OmiFer Palmi, neopromossa che si trova all’ultimo posto della graduatoria con 13 punti ma che è reduce da due successi di fila e affronterà la parte finale del campionato per arrivare alla salvezza ora distante cinque lunghezze, nel turno in cui le sue dirette rivali, Macerata e Reggio Emilia, si affrontano nello scontro diretto. Si gioca al Pala De Andrè alle 16, con arbitraggio affidato a Claudia Angelucci di Avezzano e Maurizio Merli di Terni (diretta visibile su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World e differita martedì 28 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna).

“Palmi ha avuto delle difficoltà ad inizio campionato ma le ultime due partite fanno capire che sta facendo di tutto per poter uscire dalla situazione in cui si trova – osserva il coach della Consar Antonio Valentini –. E’ una partita che dovremo affrontare con la giusta attenzione e interpretare al meglio perché troveremo un avversario che è alla ricerca disperata di punti e di vittorie e che rispetto all’andata ha anche cambiato molto, avendo un nuovo coach e due nuovi giocatori tra cui Paris, palleggiatore molto esperto, con grande conoscenza del campionato italiano”. Sarà la prima gara da ex al Pala De Andrè per Felipe Benavidez, mezza stagione a Ravenna nel passato campionato e grande protagonista nel match d’andata in Calabria dove mise a segno 22 punti, sua terza miglior prestazione stagionale.

Sarà la prima partita per Valentini dopo l’annuncio del rinnovo del contratto per altre due stagioni: una decisione che premia il lavoro fin qui svolto e che consolida ulteriormente un progetto tecnico che ogni anno cresce. “Sono molto contento di questo rinnovo, di poter continuare a lavorare qui a Ravenna perché da un punto di vista lavorativo sono consapevole di essere in un posto speciale, con una società che è estremamente seria – è la sua riflessione – e quindi mi prenderò ancora più a cuore la responsabilità di poter guidare questa squadra. Adesso restiamo concentrati sul presente e sulle partite che dobbiamo ancora giocare”.