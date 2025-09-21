La Consar si aggiudica in rimonta il primo set, che vede Siena scappare via subito sul 5-10 con il turno in battuta di Nelli. Sono poi due ace di fila di Bartolucci a propiziare il pareggio ravennate a quota 13 e il muro di Dimitrov a mettere la freccia (14-13). Lo stesso opposto timbra il +2 (21-19), margine che la Consar gestisce fino al termine.

Siena scappa via anche nel secondo set, Goi e compagni provano a piazzare un’altra rimonta, nel finale di set mettono a segno un aprziale di 4-1 con cui si portano a -1 822-23) ma poi Siena chiude il set con il punto di randazzo e un errore in attacco dei padroni di casa.

Toscani quasi sempre in vantaggio anche nel terzo set e bravi a tenere a distanza di sicurezza la Consar, sfruttando la mano calda di Randazzo e Nelli, 13 punti in due in questo frangente.

Nel quarto set spazio alle rotazioni: coach Valentini procede al cambio dell’intero sestetto ad eccezione di Canella mentre coach Petrella, che già nel secondo set aveva lanciato Compagnoni al posto di Bragatto, inserisce in corsa Magnani, Matteini e Rocca. L’Emma Villas conduce ma non prende mai il largo, Bertoncello e Gottardo portano alla causa 11 punti e alimentano il sorpasso. ed è Gottardo a chiudere il set scrivendo il 2-2 finale.

“Siamo ancora in rodaggio ma su alcune cose ho avuto già buone risposte – ammette il coach Antonio Valentini – soprattutto in ricezione, dal momento che Siena ha una bella battuta, a partire da Nelli, e nell’atteggiamento tenuto in campo dalla squadra. Mi è piaciuta la sua reazione agli svantaggi del primo e secondo set. E’ chiaro che da un punto di vista tecnico siamo in una fase di piena evoluzione, soprattutto dal punto di vista dei colpi d’attacco”.

Il prossimo test di allenamento della Consar è in programma mercoledì 24 settembre a Fano contro l’Essence Hotels.

Il tabellino

Ravenna-Siena 2-2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22)

CONSAR RAVENNA: Russo 4, Dimitrov 11, Bartolucci 10, Canella 8, Zlatanov 10, Valchinov 7, Goi (lib.), Gottardo 6, Iurlaro, Ciccolella 1, Giacomini 3, Bertoncello 5, Gabellini. Ne: Asoli. All.: Valentini.

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Mastrangelo 4, Nelli 14, Ceban 6, Bragatto 1, Benavidez 5, Randazzo 14, Piccinelli (lib.), Rocca, Matteini 1, Manavinezhad 6, Mignano 1, Compagnoni 3. Ne: Bini (lib.), Baldini. All.: Petrella.

NOTE: Durata set: 24′, 25′, 23′, 21′ tot. 93′. Ravenna (4 bv, 20 bs, 8 muri, 47% attacco, 61% ricezione), Siena (6 bv, 20 bs, 7 muri, 47% attacco, 67% ricezione).