Il giorno di Santo Stefano coincide con l’inizio del girone di ritorno nel campionato di serie A2 Credem Banca. E per la Consar Ravenna, arrivata al giro di boa al secondo posto solitario grazie ad un sontuoso cammino fatto di 10 successi e appena tre ko, è il momento di fare visita alla Smartsystem Essence Hotels Fano (al Palasport Allende, una vera roccaforte dove Fano ha vinto 35 delle ultime 39 partite disputate, si gioca alle 18, diretta visibile su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World). Fano è squadra in grande ascesa: dopo un avvio a marce basse, con 2 vittorie nelle prime sei partite e cinque punti all’attivo, la formazione di coach Mastrangelo ha messo il turbo: nelle successive sette giornate sono arrivate 4 vittore e tre sconfitte per un bottino di 14 punti, 11 dei quali nelle ultime cinque partite. Un’accelerazione che ha portato i marchigiani degli ex giallorossi Stefano Mengozzi e Manuel Coscione, dal 12esimo all’ottavo posto, in zona playoff, e che ovviamente non è sfuggita al coach della Consar Ravenna, Antonio Valentini. “Troveremo una squadra completamente diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato poco meno di tre mesi fa – sottolinea -: Fano è cresciuta molto, i risultati delle ultime partite lo dicono chiaramente, e ci aspettiamo un’altra partita molto complicata. Dovremo essere bravi a prepararla nel migliore dei modi”.

Il tecnico della Consar affronta questo match con la tranquillità che deriva dalle prestazioni fornite fin qui dalla sua squadra e dal buon livello di gioco fin qui espresso. “Di questo girone d’andata mi è piaciuta molto l’attitudine dei ragazzi al lavoro, l’attenzione che mi dimostrano quotidianamente e la volontà di lavorare su situazioni specifiche del gioco. Passi in avanti ne sono stati fatti. E’ un gruppo che sta bene insieme, che lavora bene insieme e questo mi fa molto piacere. E’ stato un girone d’andata molto impegnativo, con tante partite di cui era difficile pronosticare il risultato. Ci eravamo dati come obiettivo quello di provare a fare punti con tutti: ci siamo riusciti nella maggior parte dei casi e ora dobbiamo continuare su questa strada”.

Gli arbitri. A dirigere questa partita saranno Cesare Armandola di Voghera, alla 75esima direzione in A2, e Matteo Selmi di Modena, al suo 70esimo gettone in questo campionato.