Comincia domani in Abruzzo, ad Alba Adriatica e in altre località della Val Vibrata, l’esperienza dell’Under 17 della Consar nelle finali nazionali di categoria BigMat. La formazione guidata da Max Rinieri e Giacomo Rossi sarà in campo già domani in uno dei quattro gironi da quattro squadre nella fase riservata alle seconde classificate nelle rispettive finali regionali.

La formula della manifestazione prevede il passaggio del turno per le prime classificate che si uniranno alle 12 teste di serie nella seconda fase dove saranno formati altri quattro gruppi da quattro. Le vincenti della seconda fase accederanno alle semifinali in programma sabato 24. Domenica 25 le finali.

I ragazzi della Consar, che in questa annata hanno disputato anche il campionato di serie D e il campionato regionale di categoria, sono inseriti nel girone B, che si gioca a Tortoreto: inizieranno le loro fatiche domani alle 11 contro Sts Volley Bolzano, poi affronteranno nel pomeriggio alle 16 l’Energy Time Campobasso e chiuderanno mercoledì mattina alle 11 contro la Conteco Check Vero Volley Monza.

“Affrontiamo questa esperienza con grande entusiasmo e senza particolari aspettative. Sappiamo di affrontare il meglio della pallavolo giovanile italiana – commenta coach Rinieri – e penso che il livello sarà altissimo. Essendo arrivati secondi in regione, partiamo dai gironi di qualificazione. Guardando il valore delle avversarie, Monza sembra essere la rivale più ostica e la incontreremo per ultima. Potrebbe essere la sfida che decide il passaggio del turno. Sarà un’esperienza significativa anche per me, visto che è la prima volta che mi capita di partecipare a una finale nazionale. Saranno giornate di scoperta e di confronto molto interessanti”.

La Consar parte oggi per l’Abruzzo con l’organico al completo, compreso Manuel Zlatanov che può portare l’esperienza acquisita giocando stabilmente con la prima squadra. “L’incognita è che non abbiamo quasi mai potuto allenarci insieme con costanza ma il livello dei miei giocatori è buono – osserva Rinieri – e speriamo sul campo di trovare subito quell’intesa e quell’equilibrio tra i vari livelli di gioco. Finora i ragazzi sono stati fantastici e in tutte le occasioni calde sono sempre stati brillanti e ripongo in loro la massima fiducia”.

Questo l’elenco dei convocati:

Alzatori: Luca Iurlaro, Tommaso Marchi.

Opposti: Vittorio Campoli, Matteo Pollini.

Centrali: Matteo Buchynskyy, Matthew Marangon, Nicola Savoia.

Schiacciatori: Marco Buchynskyy, Enrico Capucci, Fabrizio Fea, Edoardo Maiani, Manuel Zlatanov.

Liberi: Giacomo Burattoni, Federico Zoli.