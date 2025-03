Si rialza prontamente l’Olimpia Teodora dopo il non brillante esito del recupero giocato mercoledì scorso.

La partita era di quelle da prendere con le molle perché la squadra del Clementina Volley 2020, a dispetto di una classifica ormai compromessa, avrebbe certamente dato il massimo per ben figurare davanti al proprio pubblico.

Le Leonesse superano però l’esame e tornano al successo con un bel 3-0: tre punti meritati che si aggiungono alla bella classifica dell’Olimpia Teodora, che scavalca Imoco e sale in 6ª posizione, saldamente nella metà alta della graduatoria.

Prossimo turno previsto per sabato 29 marzo, quando al PalaCosta arriverà Arena Verona, alla ricerca di punti salvezza. Sarà una partita difficile, da giocare con la stessa determinazione messa in campo in questa gara.

La partita

Rimasta a casa Missiroli, influenzata, coach Rizzi, che può contare su tutte le altre effettive, decide di schierare Bendoni da subito al centro al fianco di Marchesano, confermando le restanti giocatrici abitualmente inserite ad inizio gara.

La partenza non è delle più semplici per Ravenna, con le padrone di casa di coach Moretti che aggrediscono con buona determinazione in battuta, mentre in campo giallorosso sembra ci sia ancora qualche scoria della partita precedente. Errori in battuta (ben 5 nel parziale) e ricezione non perfetta mandano avanti Clementina fino al 23-18. Un incisivo turno al servizio di Balducci permette a Ravenna di rientrare anche se il primo set ball è marchigiano, sprecato da un servizio out. Le giallorosse non concedono altre opportunità, effettuano il break e al terzo tentativo chiudono il parziale.

Decisamente diverso da questo momento in avanti l’andamento del match con le ospiti sempre in controllo della partita, con un vantaggio via via crescente. Sul 20-11 nel secondo set si inceppa il referto elettronico e le squadre sono costrette ad una sosta di oltre 15’. Alla ripresa Clementina abbozza un timido tentativo di rimonta, che non va a buon fine: è 2-0 Ravenna.

Nessun sussulto nemmeno nel terzo set, con Pirro (in buona giornata) e compagne sempre a condurre il punteggio. Tra le padrone di casa l’ultima a mollare è Malatesta (top scorer della partita), ma è proprio un muro di Bendoni sull’ennesimo attacco dell’opposto marchigiano a mettere la parola fine sulla partita.

“Siamo soddisfatti per la reazione che le ragazze hanno avuto dopo il brutto stop di mercoledì. Questa era una partita dove avevamo molto da perdere e fossimo andate sotto si poteva complicare”, questo il commento a caldo di Rizzi.

Il tabellino

Clementina 2020 Volley – Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (28-26, 25-17, 25-18)

Clementina: Belegni 4, Luciani 2, Barbolini 7, Sposetti (L), Malatesta 19, Calza 1, Tomasetig 13; Usberti 3, Giuliani. N.e.: Grilli, Boari, Bastari (L), Casarin. All.: Moretti. Ass.: Bolletta.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 5, Marchesano 9, Pirro 14, Casini 15, Bendoni 3, Balducci 11; Toppetti, Piraccini, Nika 1. N.e.: Fabbri, Fusaroli, Gabrielli, Benzoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco.