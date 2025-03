Super prestazione per le Leonesse giallorosse, che mettono in campo una bella pallavolo e grande grinta, testimoniata dai tanti recuperi in difesa. Dopo un ottimo primo set, a cui Bologna risponde nel secondo, il blackout del terzo parziale costa lo svantaggio 1-2. Ma proprio nel momento più difficile le ravennati si ritrovano e danno il meglio di loro, strappando due punti al cospetto della capolista e favorita alla vittoria del girone.

Settimo successo nelle ultime otto gare per l’Olimpia Teodora, che si regala il quinto posto in classifica a 29 punti, 4 in meno di Cesena, a cui la squadra giallorossa farà visita domenica prossima per un derby infuocato.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi sceglie il consueto 6+1 con Poggi e Casini in diagonale, Marchesano e Fabbri centrali, Pirro e Balducci bande, Franzoso libero.

I primi punti sorridono a Bologna (0-2), ma l’Olimpia Teodora sorpassa preso sul 4-3 e allunga fino all’8-5 con grande attenzione in difesa. Le ospiti suonano la carica con l’ace di Taiani per l’8-7, pareggiano a quota 9 e mettono la testa avanti sul 10-11. Ravenna però reagisce e torna subito avanti, con il muro di Marchesano che vale il 13-11. L’ace di Casini vale il 16-12 e le Leonesse respingono anche l’ultimo tentativo di rimonta della Vtb (20-18), chiudendo il primo set per 25-21.

Le ospiti cercano riscatto partendo forte nel secondo parziale (1-5), ma l’Olimpia resta a contatto fino al 9-10. Un passaggio a vuoto permette alle ospiti di allungare sul 10-16, ma le giallorosse non mollano e tornano sotto con i muri di Poggi e Marchesano (16-18). Bologna tiene alto il livello di gioco, torna avanti di 5 lunghezze sul 18-23 e non lascia più spazio a rimonte fino al 20-25 finale (1-1).

Le padrone di casa subiscono il contraccolpo psicologico e si trovano in un attimo sotto 0-5 nel terzo set. La reazione vale il 3-5, ma Ravenna va in affanno in ricezione e il turno di Pulliero fa volare Bologna sul 4-10. L’Olimpia Teodora prova a tenere aperta la frazione (7-11), ma pian piano il punteggio sfugge di mano alle ragazze di Rizzi, che cedono il terzo set per 15-25 (1-2).

Con le spalle al muro le giallorosse sembrano partire male anche nel quarto parziale, con l’ace di Taiani che vale il 5-8 ospite. Nel momento più difficile della gara però le Leonesse cambiano marcia in difesa: un salvataggio fenomenale di Franzoso ispira il punto del 7-8 e Ravenna sorpassa di gran carriera allungando fino al 13-9. Con Poggi e Casini le padrone di casa toccano il 17-12, ma Bologna non molla, tornando fino al -2 sul 21-19. Nel finale però Olimpia non trema, si porta 24-20 e chiude il parziale per 25-22, portando la gara al tie break (2-2).

Nel quinto set il primo punto è ancora una volta ospite, ma Ravenna mette subito la testa avanti (2-1) e, trascinata dalle difese di Franzoso e dalla solita Casini, cambia marcia prima del cambio campo, che arriva sull’8-5. le Leonesse costringono Bologna al timeout sul 9-5, ma restano perfette in situazione di cambio palla, portando a casa tie break e partita per 15-10 (3-2).

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Vtb Bologna 3-2 (25-21, 20-25, 15-25, 25-22, 15-10)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 7, Pirro 12, Fabbri, Casini 32, Balducci 5; Toppetti, Gabrielli 1, Piraccini, Nika. N.e.: Benzoni, Missiroli. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Bologna: Taiani 15, Pulliero 23, Laporta (L), Neriotti 2, Frangipane 11, Saccani 2, Tellaroli 18; Malossi, De Paoli, Fucka 8, Bongiovanni, Cavicchi. N.e.: Melega (L). All.: Ghiselli. Ass.: Mariotti