Volley, l’Olimpia Teodora si presenta. “Tante conferme e due innesti. Obiettivo? Alta classifica”

È iniziata la stagione dell’Olimpia Teodora Ravenna che, dopo il quinto posto della scorsa stagione, anche quest’anno competerà nel campionato di B1. Ieri, il primo allenamento sulla spiaggia del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano e la presentazione della squadra. Staff tecnico confermato con alla guida coach Federico Rizzi e così anche le giocatrici, che vanno a formare una squadra a forte vocazione locale. Due innesti nella diagonale d’attacco con l’arrivo di Chiara Boninsegna e il ritorno di Greta Monaco. Obiettivo? I vertici della classifica anche in vista della riforma dei campionati, che dal prossimo anno vedrà l’istituzione della serie A3