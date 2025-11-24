Olimpia Teodora supera con disinvoltura anche l’ostacolo Montesport, ottenendo la settima vittoria consecutiva, quarta lontano da casa. A Montespertoli continua il cammino perfetto (7 su 7) delle Leonesse, che finora hanno lasciato sul piatto un solo punto, mantengono la vetta della classifica del girone B di serie B1, restando tra le 4 squadre in Italia ancora imbattute in campionato.

Sabato prossimo (ore 17) si torna a giocare a Ravenna dove al PalaCosta andrà in scena il derby romagnolo contro Riccione.

La partita

Coach Rizzi alla vigilia aveva tenuto alta l’attenzione delle sue giocatrici evidenziando le grandi qualità difensive delle avversarie e le leonesse in formazione tipo approcciano il match nel modo giusto.

Supportata da una ricezione pressoché impeccabile, la regista giallorossa Poggi fa girare a meraviglia le compagne appoggiando il gioco soprattutto sulle vie esterne. Il primo set fila via veloce con Olimpia Teodora sempre avanti fin dalle prime battute: tante e puntuali le rigiocate che, abbinate al 44% di positività in attacco, mettono il vantaggio in sicurezza. La stessa Poggi si incarica di siglare l’1-0 grazie a un attacco di seconda e il successivo ace (25-19).

Partenza inaspettata nel 2° set con le padrone di casa avanti 5-0. Superata l’empasse, però, Franzoso e compagne tornano in carreggiata e pareggiano già a quota 7. Segue una fase fatta di lunghe azioni dove le biancazzurre di casa, grazie soprattutto all’esterna Fatone, ritrovano un vantaggio massimo di 4 punti (13-9), anche se la qualità delle giocate ravennati non fa temere che ci possano essere allunghi fatali. Boninsegna e Casini restano una spina nel fianco per le toscane, con attacchi potenti che spezzano gli equilibri. Leonesse che tornano avanti 19-17, ma il set viene combattuto fino alla fine. Dal 23 pari sono sempre le solite Casini e Boninsegna e mettere la firma sul 2-0 (25-23).

Decisamente sul velluto il 3° parziale con Ravenna che torna a imporre il ritmo del primo set. Olimpia mette subito il naso avanti sul 6-2 e con il piglio giusto mantiene le redini del match. Aumenta decisamente l’apporto delle centrali e la presenza a muro, mentre non cala mai l’intensità difensiva. L’allungo finale è travolgente e il primo tempo di Marchesano scrive la parola fine, con le ravennati che raccolgono gli applausi anche del numeroso e sportivo pubblico locale (25-19).

Il tabellino

Montesport Volley – Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (19-25, 23-25, 19-25)

Montesport: Galli 4, Testi 8, Castellani (L), Fatone 15, Scardigli 9, Para, Giubbolini 9; Bertelli 2, Ceccarelli, Mazzinghi. N.e.: Eifelli (L), Brogi, Mauro, Maionchi. All.: Contrario.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 5, Marchesano 8, Monaco 5, Boninsegna 14, Fabbri 9, Casini 13; Bendoni, Balducci. N.e.: Ratti, Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.