Dopo la settimana di pausa che ha seguito la conclusione del girone di andata, l’Olimpia Teodora torna in campo tra le mura amiche del PalaCosta ospitando la Pieralisi Jesi.

In una classifica cortissima (dal terzo al decimo posto, occupato proprio dalle Leonesse, ballano appena 4 punti), le marchigiane si trovano appena un punto avanti alle ragazze giallorosse, che sono reduci da 4 vittorie consecutive.

La squadra di Coach Rizzi cercherà di confermare la bella prestazione dell’andata, dove all’esordio in campionato strapparono 2 punti in rimonta al tie break. La squadra ravennate è però reduce da una settimana difficile, con alcune giocatrici rimaste ai box per l’influenza e da valutare in vista della gara.

Fischio d’inizio alle ore 17 oggi sabato 1 febbraio.