Nelle partite del PalaCosta ormai il tie break è quasi una certezza, e anche per l’ultima gara prima della pausa di Natale l’Olimpia Teodora non si smentisce. Al termine dell’ennesima battaglia arriva però una bella vittoria per le giallorosse, che strappano due punti battendo al tie break la Lasersoft Riccione.

Risultato di grande rilievo contro un’avversaria di spessore, terza in classifica. Risultato che però poteva essere anche più rotondo visto che le ragazze ravennati hanno aperto la gara disputando due set di altissimo livello. Sul 2-0 un leggero calo, unito alla reazione d’orgoglio delle ospiti, ha portato la gara al tie break, dove le Leonesse si sono ritrovate, vincendo nettamente il quinto parziale.

Grazie al successo l’Olimpia Teodora sale a quota 14 punti agganciando il gruppo di centro classifica. Dopo la pausa di Natale il prossimo match è in programma domenica 12 gennaio, con le giallorosse impegnate alle 18 in trasferta sul campo della Eagles Vergati Padova.

La partita

Coach Rizzi conferma Balducci nel sestetto titolare a far coppia con Pirro in posto 4, al centro Marchesano e Fabbri, Casini opposto alla regista Poggi; libero Franzoso.

Le padrone di casa partono con le marce alte innestate, con grande difesa e mettendo pressione con il servizio: è subito 7-1 e poi 11-4 con l’ace di Fabbri. La prima reazione ospite vale il 12-7, ma Ravenna continua a martellare e vola fino al 18-8, controllando il finale fino al definitivo 25-17 (1-0).

In avvio di secondo set Riccione suona la carica (2-6), ma l’Olimpia Teodora alza il muro con Balducci e Casini per il 6-7. L’opposto ravennate impatta poi la gara a quota 8 e prepara il terreno per il sorpasso, firmato dal muro di Fabbri per l’11-10. Il solito turno al servizio di Toppetti spacca il parziale: prima un ace, poi un muro di Casini e due palloni messi a terra da Balducci valgono il 18-12. Le ospiti provano a ricucire fino al 22-14, ma ancora una volta Ravenna controlla il finale, bissando il 25-17 precedente per il 2-0.

Il terzo set si apre con il 4-2 per le padrone di casa, ma l’equilibrio regna sovrano fino all’8-8 firmato Casini. La Lasersoft scappa sull’8-11 e Ravenna perde il filo, finendo sotto prima 9-14, poi 10-17 con l’ace di Calvelli. Rizzi prova la mossa Missiroli per Pirro e la reazione giallorossa vale il 13-17, ma un altro pesante parziale ospite (13-22) chiude i giochi, con il set che termina per 15-25 (2-1).

Le scorie dell’ultima frazione continuano ad influenzare negativamente l’Olimpia Teodora, imprecisa in tutti i fondamentali. Riccione allunga subito sul 3-9 e respinge un primo tentativo di rimonta (6-9) con l’ace di Spadoni per il 6-12. Bendoni entra per Fabbri e firma il servizio vincente dell’8-12, ma il copione del set non cambia: le ospiti allungano ancora sull’8-15 e non si guardano più indietro, toccando il massimo vantaggio sul 13-21 e chiudendo i conti per 17-25 (2-2).

La gara si allunga quindi al tie break, dove le padrone di casa ritrovano finalmente lo smalto dei primi set e trovano subito un break (3-1). Riccione pareggia subito sul 3-3, ma le giallorosse tengono alta la pressione con il servizio e volano al cambio campo sull’8-4 grazie all’ace di Balducci e a un muro di Marchesano. Ravenna tocca il 9-4, ma deve incassare un mini parziale di 0-3 (9-7). Questa volta però le Leonesse non si scompongono, allungano nuovamente con il turno al servizio della subentrata Piraccini (14-7), e festeggiano l’importante vittoria con il muro-punto di Bendoni per il definitivo 15-8 (3-2).

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Lasersoft Riccione 3-2 (25-27, 25-27, 15-25, 17-25, 15-8)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 8, Pirro 11, Fabbri 7, Casini 24, Balducci 16; Toppetti 1, Bendoni 3, Piraccini 1, Nika, Missiroli. N.e.: Fusaroli, Benzoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Lasersoft Riccione: Calzolari (L), Tallevi 18, Gabellini 11, Spadoni 14, Saguatti 5, Montesi, Calvelli 12; Bologna 6, Vidali. N.e.: Chiste, Gugnali. All.: Piraccini. Ass.: Musumeci.