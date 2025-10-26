Prosegue l’avvio di campionato perfetto per una bella Olimpia che supera anche l’ostacolo San Giorgio Piacentino nel terzo turno del campionato di B1. Partita non semplice per le Ravennati, con le padrone di casa che tenevano particolarmente al risultato per rifarsi dalla sconfitta patita nel turno precedente.

Le Leonesse hanno però risposto presente, reagendo bene anche un momento di difficoltà nel secondo set. Vittoria 3-1 e 3 punti che valgono la conferma del primo posto solitario in classifica per Olimpia Teodora, con un vantaggio di 2 lunghezze sulle altre due squadre imbattute Campagnola e Ripalta Cremasca.

Proprio le lombarde saranno ospiti al PalaCosta nel big match del quarto turno, in programma sabato prossimo alle 17.

La partita

Le padrone di casa schierano Bresciani al palleggio, opposto Sesenna, laterali They e Cornelli, Martinelli e Costali al centro, libero Greta Galesi. Rizzi oppone la formazione base di questo avvio stagione con Poggi/Casini in diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro con Franzoso libero.

L’impianto di San Giorgio, un po’ freddo e molto raccolto, chiede un minimo di ambientamento che la squadra di casa non pare disposta a lasciare. Partenza a razzo delle ragazze di coach Capra con subito un buon turno al servizio della forte beacher e capitana Chiara They. Rizzi ferma il gioco sull’8-12 dopo un attacco potente di Sesenna e le leonesse reagiscono: parità a quota 14 con doppio attacco di Boninsegna, ma San Giorgio rimette il naso avanti con un bel muro di Martinelli (18-16). È in questa fase che le giallorosse producono il massimo sforzo riuscendo a capitalizzare al massimo anche gli errori delle avversarie. Dal 22 pari, fuori il servizio di They, muro di Marchesano e bomba di Casini valgono l’1-0 giallorosso (25-22).

Si riparte con Bassi per Cornelli in posto 4 e la nuova entrata si mette subito in evidenza: molto cercata dalla regista Bresciani si fa trovare pronta e San Giorgio va a +3 (8-5). Reazione delle Leonesse e parziale che torna in equilibrio fino al 12-11 per San Giorgio. Due attacchi consecutivi ravennati escono di un soffio, almeno secondo il giudizio arbitrale contestato dalle ospiti. Sa Giorgio ne approfitta e va avanti prima 16-11, poi addirittura 22-14 con la solita Bassi. They chiude (25-17) e si va sull’1-1.

Equilibrio in avvio di terso zet con le squadre a stretto contatto fino a quota 10, quando il muro di Marchesano segna il primo mini-break per Olimpia (12-10). Sale il livello di gioco per Ravenna, ricezione e difesa tornano sui consueti livelli e Poggi può sfruttare tutte le armi a disposizione: Monaco e Boninsegna sono puntuali e letali nelle conclusioni e il vantaggio si dilata fino ad un comodo 25-18 (2-1).

Bene ancora l’Olimpia Teodora nel quarto set, con un break di 4 punti che porta subito al +3 sul 6-3. L’ultimo sussulto del match permette a San Giorgio di ricucire, ma dal 10-9 per le ospiti la gara diventa un monologo giallorosso, con un perentorio 15-5 di parziale che chiude la contesa sul 3-1 (25-14).

Coach Rizzi commenta così a fine gara: “Una bella vittoria su un campo non facile, sapevamo di affrontare una buona squadra e abbiamo superato le difficoltà che sapevamo di trovare. Siamo salite molto in difesa nel 3º e 4º set leggendo bene le traiettorie che avevamo studiato”.

Il tabellino

Pall. San Giorgio Piacentino – Olimpia Teodora Ravenna 1-3 (22-25, 25-17, 18-25, 14-25)

San Giorgio: Sesenna 13, They 17, Cornelli 5, Galesi G. (L), Bresciani 2, Costali 1, Martinelli 10; Bassi 11, Tonini, Pratissoli. N.e.: Caviati, Lunardini, Galelli L (L). All.: Capra. Ass.: Dagradi.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 13, Boninsegna 19, Fabbri 7, Casini 21; Manghi, Bendoni, Piani, Balducci. N.e.: Ratti, Cangini (L). All.: Rizzi. Ass.: Falco.