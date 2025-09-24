Un’altra bella prestazione per l’Olimpia Teodora che continua a impressionare nei test pre stagionali. Dopo le vittorie contro Faenza e Imola arriva anche una netta affermazione su Forlì, ospite nella serata di ieri, martedì 23 settembre, alla Palestra Mattioli di Ravenna.

Le Leonesse, nel primo confronto contro un’avversaria diretta di Serie B, vincono bene i primi tre set, due dei quali dominati largamente, prima di cedere di misura il quarto in formazione rimaneggiata.

Prestazione convincente in tutte le fasi di gioco, prima di tutto a muro e in difesa, anche grazie a una costante pressione messa al servizio.

Soprattutto nel primo set, infatti, Ravenna mette in crisi la ricezione avversaria fin dall’inizio (11-2) e dilata il vantaggio per tutto il parziale poi vinto 25-8.

Nel secondo set Forlì alza l’intensità difensiva con una serie di pregevoli recuperi. Le ospiti mettono la testa avanti sul 6-8, ma il turno al servizio di Casini regala il 16-12 alle ragazze di Coach Rizzi. Dopo il momentaneo 16-16 l’Olimpia Teodora allunga nel finale e chiude 25-21.

Il terzo parziale somiglia molto più al primo: le giallorosse partono 8-4 e poi 12-6. Arrivano i primi cambi con gli ingressi di Balducci e Bendoni, ma il ritmo non cambia e il set si chiude con un solido 25-12.

Spazio a tutta la rosa nel quarto parziale e Forlì riesce a portarsi avanti 7-10. Un bel turno al servizio della giovanissima Piani, in campo assieme all’altra baby Ratti, regala a Ravenna addirittura il sorpasso sul 12-10, ma il set prosegue in equilibrio e le ospiti piazzano il break nel finale per il 23-25.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 9, Fabbri 8, Casini 19; Ratti 2, Bendoni 4, Piani, Balducci 5. All.: Rizzi. Ass.: Falco.