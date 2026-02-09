L’Olimpia Teodora apre il girone di ritorno vincendo un altro derby e mantiene 4 punti di vantaggio su Ripalta in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1. Le ravennati, che avevano chiuso l’andata sconfitto Cesena al PalaCosta, si ripetono sempre tra le mura amiche battendo in rimonta per 3-1 la Libertas Volley Forlì.

Dopo una settimana difficile con alcuni problemi fisici e di influenza, le Leonesse reagiscono a un avvio sottotono e, una volta perso il primo set, alzano il proprio livello di gioco andando a strappare 3 punti importanti.

Sabato prossimo, 14 febbraio, le giallorosse saranno impegnate in trasferta sul campo dell’Anderlini Modena, penultima in classifica (fischio d’inizio ore 18).

La partita

Solito sestetto titolare per Coach Rizzi con in campo Poggi-Casini diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro, e la capitana Franzoso libero.

Avvio contratto per le padrone di casa che si dimostrano insolitamente imprecise a muro e in difesa: Forlì scappa sul 2-6, ma la reazione giallorossa rimette il set in gioco. Olimpia arriva al -2 sul 12-14 e impatta a quota 18, ma non riesce a trovare il guizzo per mettere la testa avanti. Ravenna rintuzza un altro mini-break, dal 19-21 al 21-21, ma subisce il rush finale avversario e la Libertas strappa il primo parziale per 22-25).

Ancora alcune difficoltà in ricezione per Ravenna nel secondo set, con l’ace di Arcangeli che porta avanti Forlì 5-7. Coach Rizzi si gioca la carta Balducci per una Boninsegna non al meglio, e il muro di Fabbri impatta il punteggio a quota 10. Il parziale diventa 3-0 e Olimpia mette la testa avanti (11-10): le Leonesse si sbloccano e allungano, prima sul 15-13 con il muro di Marchesano, poi fino al 18-14. Forlì prova a reagire (20-18), ma un altro muro di Fabbri ricaccia indietro il tentativo (23-19) e le Leonesse possono chiudere sul 25-21 (1-1).

L’inerzia della gara sembra cambiata e l’Olimpia Teodora parte avanti 3-0 nel terzo set. Forlì pareggia sul 6-6 e la partita si innervosisce con entrambi gli allenatori ammoniti per proteste in occasioni diverse. Un gran salvataggio di Monaco consente a Casini di mettere a terra il break del 12-10, lanciando un nuovo allungo giallorosso (14-11). Dopo il timeout la Libertas pareggia ancora sul 14-14, ma il muro di Poggi riporta subito a +2 Ravenna. Dal 19-15 le padrone di casa scappano sul 22-15, sfruttando anche un calo in ricezione da parte delle avversarie. Il parziale lo chiude poi Balducci con il punto del 25-18 (2-1).

Il quarto set si apre all’insegna dell’equilibrio e nessuna delle due squadre sembra avere il sopravvento: pochi break con le squadre che si scambiano la leadership ma restano a contatto fino al 15-13 firmato Fabbri, che spinge la panchina di Forlì dell’ex Caliendo a chiamare timeout. Monaco si ferma per i crampi al termine di un lungo scambio, ma il muro di Marchesano vale il 17-14. Sembra fatta per Ravenna, ma Arcangeli trascina la Libertas alla reazione: prima pareggiando a quota 17, poi firmando il break del 18-20. Forlì spreca l’occasione per il +3 e nel punto successivo Balducci fa 20 pari con un bel muro a uno. Le Leonesse rimettono la testa avanti (21-20) e trovano l’allungo decisivo con il pallonetto di Casini per il 23-21. Ravenna mantiene il break di vantaggio sfruttando anche qualche errore avversario e chiude così la partita per 25-22 (3-1).

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Life 365.eu Libertas Volley Forlì 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 2, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 3, Fabbri 11, Casini 16; Balducci 8. N.e.: Ratti, Bendoni, Piani. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Forlì: Bacci 13, Casotti 10, Arcangeli 22, Folli 13, Calisesi (L), Picchi, Perletti 10; Montini, Casali, Marello. N.e.: Calcinari, Richard. All.: Caliendo. Ass.: Lini.