Da Cervia a Parigi. La Nazionale femminile di pallavolo, fresca della vittoria in Nations League sul Giappone, ha scelto l’Emilia-Romagna per il proprio ritiro in vista dell’amichevole contro la Serbia, che si disputerà il 9 luglio a Firenze, ultimo test prima della partecipazione ai Giochi Olimpici.

Quasi una settimana di allenamenti che si sta avviando a conclusione nella cornice del Palazzetto dello sport cervese, approfittando anche delle occasioni di relax offerte dalla Riviera emiliano-romagnola.

E oggi a portare il saluto della Regione alle campionesse di Julio Velasco, il Capo della segreteria politica della Presidenza e coordinatore delle politiche in materia di sport, Giammaria Manghi.

“Il nostro rapporto con la Fipav è importante e ormai consolidato, siamo quindi lieti di aver ospitato a Cervia le ragazze della Nazionale di Pallavolo femminile e il loro staff tecnico- dichiara Manghi- che, dopo la straordinaria vittoria della Nations League, stanno affrontando la preparazione per le Olimpiadi. Siamo fiduciosi che vi siano le condizioni per ottenere un risultato importante anche a Parigi. Da parte nostra, quindi, esprimiamo loro un grande in bocca al lupo, in vista delle sfide delle prossime settimane”.

Il ritiro della Nazionale Azzurra rientra nell’accordo firmato nel 2022 tra Regione e Federazione Italiana Pallavolo. Una collaborazione triennale, grazie alla quale la Sport Valley emiliano-romagnola è diventata una delle sedi principali di questo sport, ospitando eventi di caratura internazionale, manifestazioni nazionali, collegiali di preparazione, tappe del Campionato italiano di Beach volley, le finali di quello di Sitting volley, la cerimonia della Hall of Fame e diverse tappe del Volley S3.