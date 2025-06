Si è chiusa con una secondo successo la stagione sportiva 2024-2025 della VBR Volley Bassa Romagna impegnata in tutte le categorie giovanili di volley femminile, in alcuni casi anche con diverse formazioni della stessa fascia d’età, a testimonianza dell’ottimo stato di forma di un movimento come quello pallavolistico che catalizza attenzione e partecipazione di centinaia di bambine e ragazze anche nel territorio romagnolo.

Dopo la vittoria dell’Under 16 a inizio maggio, che ha bissato il successo già ottenuto anche nell’annata precedente, ecco un secondo trionfo, questa volta in Under 14.

Nella serata di venerdì 6 giugno la VBR Blu si è infatti imposta per 3-1 sul Russi Volley nella finalissima provinciale di categoria disputata nel palasport di Bagnacavallo. Un 3-1 (25-27, 25-15, 25-20, 25-12) combattuto, con le avversarie capaci di aggiudicarsi in volata il primo parziale, ma poi travolte da una VBR che scendeva in campo con i favori del pronostico e che ha saputo far valere la propria superiorità guidata in panchina, per l’occasione, dalla Direttrice Tecnica Beatrice Ricci Iamino. Un valore dimostrato nel corso di una lunga stagione nella quale la squadra è riuscita a collezionare un ruolino di marcia davvero importante, con 18 vittoria sui 19 incontri disputati complessivamente.

Sabato 7 giugno poi, in occasione della tradizionale Giornata dello Sport del Comune di Lugo, sia le ragazze dell’Under 14 che quelle dell’Under 16 sono state premiate ufficialmente dall’Amministrazione comunale lughese per i loro successi nel corso della cerimonia ospitata all’interno del Pala Lumagni.

Un bel finale dunque per una stagione che ha regalato soddisfazioni a tutto il settore giovanile della VBR e che rappresenta il miglior viatico possibile in vista della nuova annata. “Siamo già al lavoro per la stagione 2025-26 – conferma proprio Beatrice Ricci Iamino, Direttrice Tecnica della VBR – ed i risultati ottenuti nell’ultimo periodo fungono certamente da stimolo a migliorarsi. Stiamo completando il parco allenatori e tecnici, con alcuni dei quali stiamo definendo la composizione delle varie squadre suddivise per categorie. Siamo reduci da un’annata nella quale abbiamo schierato in campo ben 16 formazioni, con un monte complessivo vicino ai 500 match disputati. Un grande impegno che intendiamo confermare e che puntiamo ad incrementare ulteriormente grazie anche all’inserimento di nuove figure tecniche all’interno del nostro organico”.