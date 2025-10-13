Nel debutto casalingo tra le mura amiche del Pala Costa, la Pietro Pezzi va sotto 0-2 ha una buona reazione ma nell’ultimo parziale Bellaria parte con un buon vantaggio e lo porta fino al termine.

Coach Saporetti parte con Di Felice in cabina di regia, Dovganyuk opposto, Visani e Foschini al centro, Fabbri e Boscherini schiacciatori, Passanti e Gardini liberi.

Primo parziale equilibrato nelle prime fasi poi la Dinamo prende un vantaggio che le permette di contenere il ritorno della Pietro Pezzi e chiude 22-25.

Il secondo set è meno combattuto, con Ravenna che accenna un rientro a metà parziale, ma il distacco è troppo e gli ospiti vanno sullo 0-2.

Nel terzo parziale è un’altra Pietro Pezzi, più precisa e combattiva, Bellaria prova a tenere il ritmo ma i giallorossi chiudono agevolmente 25-17.

Nell’ultimo parziale è Bellaria che scappa in vantaggio di 4 lunghezze e controlla il set fino al 20-25 finale.

Nel prossimo turno di sabato 18 ottobre la Pietro Pezzi farà visita all’Arredo Uno San Pio, altra squadra candidata alla promozione. Pietro Pezzi – Romagna Banca 1-3 (22-25, 18-25, 25-17, 20-25)

Pietro Pezzi: Di Felice 2, Dovganyuk 10, Visani 8, Foschini 5, Fabbri 16, Boscherini 12, Passanti L1, Gardini L2, Morigi n.e, Vitali 0, Saffioti 0, Passalacqua 3.