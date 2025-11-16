Tre punti importanti per la Pietro Pezzi in chiave salvezza, che, nel sesto turno di campionato vince con il massimo scarto sul campo di Modena Volley.

Si parte con Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani centrali, Boscherini e Fabbri laterali e la coppia Passanti – Gardini ad alternarsi nel ruolo di libero.

Primo set combattuto nelle prime fasi di gioco, poi la Pietro Pezzi guadagna 4 lunghezze di vantaggio e si porta sul 15–19. Qualche indecisione riporta i modenesi vicino nel punteggio 22-23; i giallorossi non chiudono e si va ai vantaggi. Nel rush finale è la Pietro Pezzi a spuntarla.

Nel secondo e terzo parziale è quasi sempre Ravenna che tiene in mano il pallino del gioco sfruttando i molti errori dei giovani modenesi.

Lo 0-3 finale porta morale in casa giallorossa in vista dello scontro diretto di sabato prossimo contro Soliera Volley, ore 20:30 al Pala Costa.

Modena Volley – Pietro Pezzi 0-3 (25-27, 19-25, 16-25)

Pietro Pezzi: Di Felice 1, Dovganyuk 10, Fabbri 10, Boscherini 5, Visani 7, Foschini 6, Passanti L1, Gardini L2, Morigi 6, Saffioti 0, Vitali 1.

All. Saporetti