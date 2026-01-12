Per la Pietro Pezzi il 2026 si apre con una vittoria, nel derby giocato sabato contro Orbite; davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 300 gli spettatori presenti al Palacosta, arrivano 3 punti sudati in un match combattuto che consentono ai ragazzi di Saporetti di mantenersi in zona play off.
I giallorossi ad inizio gara partono con Di Felice al palleggio opposto a Dovganyuk; Foschini e Visani al centro, Boscherini e Fabbri schiacciatori, Passanti e Gardini ad alternarsi nel ruolo di libero.
La partita inizia con gli ospiti che partono bene e trovano subito un buon vantaggio, 4-8 e 12-16; la Pietro Pezzi prova ad avvicinarsi ma Orbite respinge l’assalto allungando 14-19. Nel finale di parziale un punto per volta sono però i padroni di casa a rifarsi sotto e a riuscire a spuntarla ai vantaggi 28-26.
Nel secondo set la Pietro Pezzi spinge sull’ acceleratore – 3-0 e 9-4 – con gli ospiti che accusano il colpo e non hanno la forza di reagire, così la Pietro Pezzi si porta sul 2-0.
Il terzo parziale è la fotocopia del secondo ma a parti invertite; Orbite forza il servizio e trova subito un buon vantaggio, la Pietro Pezzi non riesce a contenere l’esuberanza degli avversari, che nel frattempo hanno fatto ricorso a forze fresche dalla panchina e l’esito della partita viene rimandato al quarto set.
Nella quarta frazione, che si rivelerà quella decisiva, ottimo inizio per la Pietro Pezzi che riparte di slancio arrivando a condurre 13-9. Complice un calo giallorosso, gli ospiti portano a termine una bella rimonta che origina il sorpasso 15-16.
Da qui alla fine è un continuo susseguirsi di emozioni e ribaltamenti di fronte fino al 24-22, quando per i padroni di casa sembra fatta.
Ma arriva ancora la reazione di Orbite che annulla due match point e impatta a 24.
Nel rush finale, al termine di un estenuante batti e ribatti è la Pietro Pezzi a spuntarla 29-27.
Grazie a questi tre punti è possibile guardare con fiducia al prossimo turno di venerdì 16 gennaio, quando la Pietro Pezzi sarà chiamata in trasferta a Modena contro Artiglio.
Pietro Pezzi – Orbite 3-1 (28-26, 25-16, 19-25, 29-27)
Pietro Pezzi: Di Felice 3, Dovganyuk 20, Visani 15, Fabbri 10, Boscherini 16, Passanti L1, Gardini L2, Foschini 9, Vitali 0, Passalacqua 0, Saffioti 0, Morigi 0.
All. Saporetti

