È arrivata finalmente la prima vittoria casalinga per la Pietro Pezzi che dopo il 3-0 di Modena della scorsa settimana, concede il bis con lo stesso punteggio contro Volley Soliera.
Lo starting six al quale Coach Saporetti da fiducia è quello di settembre giorni fa’, ovvero Di Felice al palleggio in diagonale con Dovganyuk, Foschini e Visani centrali, Fabbri e Boscherini schiacciatori, Passanti e Gardini liberi.
Parte subito forte la Pietro Pezzi nel primo parziale, scavando un solco non colmabile dagli ospiti, 11-4 e 19-9, con il divario che aumenta fino al 25-13 che chiude il set.
Nella seconda frazione c’è equilibrio nelle fasi iniziali fino al 6-6, poi gli errori ospiti e la buona prestazione in tutti i fondamentali dei giallorossi danno il via all’ allungo, 9-6 e 17-11. Soliera prova a rifarsi sotto ma una Pietro Pezzi attenta chiude 25-20.
Nel terzo set è sempre la Pietro Pezzi a gestire il match con buone giocate in attacco e una valida correlazione muro – difesa, con la gara che si chiude sul 3-0.
Nel prossimo turno impegno proibitivo per la Pietro Pezzi che sarà impegnata sul campo della vice capolista sabato 29 novembre a Riccione.
Pietro Pezzi – Soliera Volley 3-0 (25-13, 25-20, 25-18)
Pietro Pezzi: Di Felice 1, Boscherini 12, Fabbri 17, Dovganyuk 13, Visani 6, Foschini 5, Passanti L1, Gardini L2, Vitali 0, Saffioti 1, Passalacqua 2, Morigi n.e.
All. Saporetti.

