Bella vittoria per la Pietro Pezzi, che nel derby disputato ieri al Palacosta contro Orbite – gara valida per la 4° giornata del campionato serie C – si impone in rimonta per 3-1

Coach Saporetti parte con Zama in cabina di regia, opposto Fiorini, Minniti e Passalacqua al centro, Gardini e Boscherini schiacciatori, Marchini libero.

Primo set all’insegna degli ospiti che partono subito avanti, i padroni di casa faticano in ricezione e non riescono a dare continuità all’attacco, così il set scivola via 19-25.

Nel secondo parziale cresce la Pietro Pezzi in tutti i fondamentali, e si porta avanti 12-8. La ricezione tiene e Zama serve con continuità i centrali che imperversano senza trovare opposizione. Orbite si rifà sotto sul 19-17, prima che la Pietro Pezzi con attenzione chiuda il set 25-20.

Il terzo set è ancora di marca Pietro Pezzi, tutti i fondamentali su un buon livello permettono agli attaccanti di giocare spesso con l’uno contro uno e il divario cambia rapidamente. Con Gardini e Passalacqua sugli scudi il set si chiude 25-17.

Nel set decisivo i giallorossi partono ancora forte (7-3 e 12-7) poi sul 15-9 Orbite si rifà sotto con servizio e muro 16-14, ma subito dopo la Pietro Pezzi trova un pesantissimo break che chiude il derby sul 25-15.

Non c’è tempo per festeggiare, la Pietro Pezzi tornerà in campo martedì 5 novembre per recuperare la gara della seconda giornata di campionato rinviata causa alluvione; al Pala Costa si presenterà la temibile Pallavolo Cesenatico, fischio d’inizio ore 21:30

Pietro Pezzi – Orbite 3-1 (19-25, 25-20, 25-17, 25-15)

Pietro Pezzi: Zama 2, Fiorini 10, Minniti 1, Passalacqua 16, Gardini 16, Boscherini 8, Marchini L1, Aldini 10, Vitali 0, Cerquetti n.e, Palazzi n.e, Saffioti n.e, Gardini L2 n.e.

All. Saporetti – Cottignoli.