Partita dai due volti per la Pietro Pezzi, che tra le mura amiche del Pala Costa allunga 2-0, poi subisce il ritorno degli ospiti che portano la contesa al tie-break; tie-break dove invece è la Pietro Pezzi a partire male e a rimontare incassando 2 punti preziosi.

Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani al centro, Boscherini e Fabbri schiacciatori, Passanti e Gardini ad alternarsi nel ruolo di libero, solito 6+1 per coach Saporetti.

Primo set con la Pietro Pezzi che comanda sin dalle prime battute, Corlo non rientra e Ravenna che chiude facilmente in proprio favore.

Secondo parziale simile al precedente, coí giallorossi che che giocano una buona pallavolo, e tengono a distanza gli ospiti, anche qui la Pietro Pezzi gestisce e chiude 25-21.

Nel terzo set c’è più equilibro, gli ospiti crescono di intensità difensiva, mentre la Pietro Pezzi cala lentamente sia nel gioco che nell’attenzione e al fotofinish Corlo si porta sul 1-2 (24-26)

Nel quarto parziale c’è ancora battaglia nelle prime fasi, poi Corlo scappa 12-17, la Pietro Pezzi si riavvicina sul 15-17, ma gli ospiti allungano nuovamente e chiudono agevolmente 20-25.

Nel set decisivo Corlo parte subito forte 1-4, la Pietro Pezzi cresce e trova la parità sul 5-5, al cambia campo Ravenna è avanti 8-7. La partita non è chiusa, Corlo ritorna e torna avanti 10-12, ma nel rush finale è la Pietro Pezzi a chiudere 15-13.

Nel prossimo match la Pietro Pezzi sarà impegnata sul difficile campo della Pallavolo Bologna sabato 20 dicembre; gara valida per l’ ultimo turno prima della pausa natalizia.

Pietro Pezzi – Hidra Corlo 3-2 (25-17, 25-21, 24-26, 20-25, 15-13)

Pietro Pezzi: Di Felice 0, Dovganyuk 20, Fabbri 14, Visani 18, Foschini 7, Boscherini 15, Passanti L1, Gardini L2, Saffioti 0, Vitali 0, Passalacqua 3, Morigi 1.

All. Saporetti