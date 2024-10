Prestazione di spessore della Pietro Pezzi sul difficile campo di Viserba che disputa una buona partita ed al fotofinish porta a casa tre punti importanti.

Primo set equilibratissimo con le due squadre sempre punto a punto; i ravennati scappano sul 22-24 ma Viserba impatta e porta il set ai vantaggi dove la squadra ospite riesce a prevalere al quarto set ball per 30-32.

Nel secondo parziale sono i locali a comandare 5-1, la Pietro Pezzi non molla e raggiunge la parità a 13. È ancora punto a punto e Ravenna ha nuovamente un set ball per chiudere, ma anche in questo caso Viserba è attenta a muro, lo annulla e chiude 28-26.

Terzo set di marca giallorossa con la Pietro Pezzi che parte bene e allunga nella parte centrale, portandosi sul 1-2 (20-25).

Nel quarto la Pietro Pezzi comanda con un buon gioco è una ottima correlazione muro-difesa, scappa sul 12-17, ma Viserba si rifà sotto sul 19-20.

La Pietro Pezzi resta lucida e chiude la contesa per 23-25.

Prossimo turno sabato 2 novembre alle 20:30 al Pala Costa contro Orbite.

Pietro Pezzi: Zama 0, Fiorini 14, Passalacqua 14, Minniti 8, Boscherini 14, Gardini 25, Marchini L1, Aldini 0, Vitali 1, Saffioti n.e, Gardini L2 n.e, Palazzi n.e. All. Saporetti.