Partita di spessore per la Pietro Pezzi che con grande caparbietà torna da Cesenatico con tre punti preziosi, confermandosi a + 8 rispetto all’ultima posizione utile che qualifica ai play off e a -3 dalla capolista Paolo Poggi.

Nel primo set Ravenna parte forte e mantiene sempre qualche punto di vantaggio, ottime le prestazioni in attacco dei laterali che sono determinanti per vincere il parziale 25-19.

Nel secondo set è ancora la Pietro Pezzi che, attenta in tutti i fondamentali è brava a gestire la situazione e a contrastare il ritorno del Cesenatico che verso la metà del parziale prova ad avvicinare i ravennati; ma i ragazzi di coach Saporetti resistono e si portano sul 2-0 (25-21).

Nel terzo set crescono i locali, la Pietro Pezzi commette qualche errore di troppo e consente al Cesenatico di aggiudicarsi il parziale 25-22.

Nell’ultima frazione Ravenna parte forte 5-1, Cesenatico impatta sul 7-7, punto a punto fino al 10 pari poi Cesenatico prova la fuga allungando 16-13; al ritorno in campo dopo il time out la Pietro Pezzi reagisce e con un pesante parziale di 1-12 chiude il match per 3-1.

Nel prossimo turno per la Pietro Pezzi ancora scontro play off, questa volta contro Pallavolo Viserba che farà visita al Pala Costa sabato 15 febbraio alle ore 20:30.

Cesenatico – Pietro Pezzi 1-3 (19-25, 21-25, 25-19, 17-25)

Pietro Pezzi: Zama 2, Fiorini 20, Minniti 2, Passalacqua 13, Gardini 21, Boscherini 17, Marchini L1, Vitali 1, Aldini 0, Gardini n.e, Saffioti n.e.

All. Saporetti