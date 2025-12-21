Ancora una vittoria per la Pietro Pezzi, dopo il successo casalingo con Corlo, che in quel di Bologna, pur non giocando una partita perfetta riesce ad aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Saffioti al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani al centro, Fabbri e Boscherini di banda, Gardini e Passanti ad alternarsi nel ruolo di libero; sono questi a guadagnare la fiducia di coach Saporetti per iniziare il match.

Primo set che parte punto a punto, poi Bologna sfrutta le indecisioni dei ravennati e allunga 13-8, la Pietro Pezzi torna più volte a ridosso dei locali ma la parità arriva solo sul finale di set 23-23. La Pietro Pezzi spreca in battuta il primo set ball, poi Bologna ne ha uno a sua volta sul 25-24, nel concitato finale è la Pietro Pezzi a chiudere 28-30.

Il secondo set è di marca bolognese, coi locali che partono forte 9-3, la Pietro Pezzi è fallosa in tutti i fondamentali, tre cambi danno linfa alla metà campo giallorossa che si rifà sotto fino al 18-17, ma Bologna “tiene” e chiude 25-20.

Terzo parziale fotocopia del primo, con Bologna che comanda e la Pietro Pezzi sempre ad inseguire (13-8, 16-13). Ma gli ospiti crescono alla distanza alzando l’intensità di muro difesa ed e’ nuovamente il finale a premiare i giallorossi 25-27.

Nel quarto set la Pietro Pezzi sulle ali dell’entusiasmo parte subito con un netto vantaggio 3-9 e 9-16, prima di chiudere agevolmente 13-25.

Ora ci sarà la sosta natalizia e il campionato riprenderà sabato 10 gennaio quando al Palacosta sarà in calendario il derby Pietro Pezzi – Orbite.

Pallavolo Bologna – Pietro Pezzi 1-3 (28-30, 25-20, 25-27, 13-25)

Pietro Pezzi: Saffioti 0, Dovganyuk 16, Foschini 11, Visani 14, Boscherini 17, Fabbri 10, Gardini L1, Passanti L2, Di Felice 3, Vitali 2, Morigi 5.